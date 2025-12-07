لیونل مسی قهرمان آمریکا شد/ خداحافظی آلبا و بوسکتس از دنیای فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «nu»، لیونل مسی بامداد امروز یکشنبه ۱۶ آذر برای اولین بار در دوران حرفه‌ای‌اش قهرمان فوتبال آمریکا شد. ستاره آرژانتینی همراه اینتر میامی در فینال لیگ MLS مقابل ونکوور وایت‌کپس با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. این بازی همچنین آخرین مسابقه رسمی سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا بود.

اینتر میامی در همان دقایق ابتدایی در استادیوم فورت لادِردیل به گل رسید، اما ونکوور خیلی زود بازی را مساوی کرد. گل دوم را رودریگو دی‌پائول در دقیقه ۷۱ و با پاس مسی به ثمر رساند. در وقت‌های اضافه نیز مسی پاس گل سوم را برای تادیو آلنده ارسال کرد.

این نخستین قهرمانی لیگ برای مسی در اینتر میامی و سیزدهمین قهرمانی (لیگ) در دوران فوتبالش است؛ پیش از این او ۱۰ بار با بارسلونا و ۲ بار با پاری‌سن‌ژرمن قهرمان لیگ شده بود. باشگاه اینتر میامی که زیر نظر دیوید بکام اداره می‌شود، فقط چند سال از تأسیسش می‌گذرد و تاکنون هرگز قهرمان نشده بود.

مسی نقش کلیدی در قهرمانی این تیم داشت؛ او در فصل عادی ۲۹ گل در ۲۸ بازی به ثمر رساند و ۱۶ پاس گل داد. در مرحله پلی‌آف نیز در ۷ هفت بازی ۶ گل و ۷ پاس گل ثبت کرد.

پیش از این هم مسی همراه اینتر میامی لیگزکاپ، ساپورتِرز شیلد و عنوان قهرمانی کنفرانس شرق را به‌دست آورده بود. قرارداد او با باشگاه تا اواسط سال ۲۰۲۸ معتبر است.

توماس مولر که از تابستان به ونکوور پیوسته، به دلیل درخشش تیم مسی از رسیدن به قهرمانی بازماند. اسطوره بایرن‌مونیخ در این بازی ۹۰ دقیقه در میدان بود.