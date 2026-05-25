  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶؛

لیونل مسی مصدوم شد

لیونل مسی مصدوم شد

فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه اینترمیامی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال اینتر میامی و فیلادلفیایونیون در لیگ MLS آمریکا بامداد امروز دوشنبه ۴ خرداد به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۶ بر ۴ به سود اینترمیامی خاتمه یافت. نکته مهم این بازی مصدومیت لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اینترمیامی بود که در دقیقه ۷۳ مجبور به ترک زمین شد.

لیونل مسی مصدوم شد

مصدومیت مسی باعث نگرانی فوتبال دوستان آرژانتینی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ شده است. فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی در رابطه با آخرین وضعیت مسی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: لیونل مسی در آخرین بازی خود برای اینتر میامی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، به دلیل مصدومیت مشکوک زمین مسابقه را ترک کرد. کادر پزشکی اینتر میامی قرار است وضعیت مصدومیت او را بررسی کند.

کد مطلب 6840288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها