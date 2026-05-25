لیونل مسی مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال اینتر میامی و فیلادلفیایونیون در لیگ MLS آمریکا بامداد امروز دوشنبه ۴ خرداد به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۶ بر ۴ به سود اینترمیامی خاتمه یافت. نکته مهم این بازی مصدومیت لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اینترمیامی بود که در دقیقه ۷۳ مجبور به ترک زمین شد.

مصدومیت مسی باعث نگرانی فوتبال دوستان آرژانتینی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ شده است. فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی در رابطه با آخرین وضعیت مسی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: لیونل مسی در آخرین بازی خود برای اینتر میامی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، به دلیل مصدومیت مشکوک زمین مسابقه را ترک کرد. کادر پزشکی اینتر میامی قرار است وضعیت مصدومیت او را بررسی کند.