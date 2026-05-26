به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین که در جریان دیدار تیمهای اینترمیامی و فیلادلفیا یونیون دچار مصدومیت شده و مجبور به ترک زمین بازی شده بود، نگرانیهایی را در خصوص وضعیت جسمانی خود برای همراهی آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۶ به وجود آورد.
پس از انجام آزمایشهای پزشکی و بررسیهای تخصصی روی پای مصدوم این بازیکن، پزشکان اعلام کردند آسیبدیدگی مسی جدی نیست و او بهزودی میتواند تمرینات خود را از سر بگیرد.
کادر پزشکی اینترمیامی و تیم ملی آرژانتین وضعیت فوقستاره ۳۹ ساله فوتبال جهان را به صورت ویژه زیر نظر داشتند و نتایج نهایی MRI نشان داده که مصدومیت او خطری برای حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ ایجاد نمیکند.
مسی که همچنان یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی آرژانتین محسوب میشود، نقش مهمی در برنامههای لیونل اسکالونی برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان خواهد داشت و حالا خبر سلامتی او باعث آرامش خاطر هواداران آلبیسلسته شده است.
کاپیتان آرژانتین در دیدار برابر فیلادلفیا پس از احساس درد در دقیقه ۷۲ مسابقه از زمین خارج شد و همین موضوع موجی از نگرانی را در میان رسانهها و هواداران فوتبال ایجاد کرد اما حالا مشخص شده که این بازیکن مشکلی برای ادامه دوران حرفهای و حضور در جام جهانی پیش رو نخواهد داشت.
