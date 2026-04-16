مسی در آمریکا کلاهبردار شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «الشرق الاوسط»، لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال اینتر میامی با شکایت یک شرکت برگزارکننده رویدادهای ورزشی مستقر در میامی مواجه شده و این شرکت او را به نقض قرارداد و کلاهبرداری متهم کرده است.

بر اساس اسناد دادگاه، شرکت «فید میوزیک گروپ» ماه گذشته در دادگاه منطقه میامی علیه مسی و همچنین فدراسیون فوتبال آرژانتین شکایتی با اتهام کلاهبرداری و نقض قرارداد ثبت کرده است.

در این پرونده آمده است که طرفین شکایت به پیام‌ها و درخواست‌های رسانه‌ای برای اظهار نظر درباره این موضوع واکنشی فوری نشان نداده‌اند.

مسی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال شناخته می‌شود، هم‌اکنون در لیگ آمریکا برای اینتر میامی و در سطح ملی برای تیم ملی آرژانتین بازی می‌کند و حضور او در مسابقات همواره با استقبال گسترده و فروش بالای بلیت همراه است.

طبق متن شکایت، شرکت «فید» تابستان گذشته با فدراسیون فوتبال آرژانتین توافقی امضا کرده بود تا حقوق انحصاری برگزاری و تبلیغ دیدارهای دوستانه این تیم در ماه اکتبر مقابل ونزوئلا و پورتوریکو را در اختیار بگیرد؛ مسابقاتی که درآمد آن از فروش بلیت، پخش تلویزیونی و اسپانسرینگ تأمین می‌شد. این شرکت مدعی است مسی موظف بوده در هر مسابقه حداقل ۳۰ دقیقه بازی کند، مگر در صورت مصدومیت.

در ادامه این شکایت آمده است که مسی دیدار پیروزی یک بر صفر آرژانتین مقابل ونزوئلا را از جایگاه ویژه در ورزشگاه هارد راک در فلوریدای جنوبی تماشا کرده است.

او یک روز بعد در بازی باشگاهی برای اینتر میامی مقابل آتلانتا به میدان رفت و دو گل به ثمر رساند؛ دیداری که با پیروزی ۴ بر صفر اینتر میامی همراه شد و اهمیت زیادی برای این تیم در مسیر پلی‌آف داشت.

سپس در ۱۴ اکتبر، مسی در دیدار پیروزی ۶ بر صفر آرژانتین مقابل پورتوریکو حضور داشت. این مسابقه ابتدا قرار بود در شیکاگو برگزار شود اما به دلیل فروش ضعیف بلیت به فلوریدا منتقل شد. همچنین گزارش شده است که کاهش فروش بلیت حتی پس از کاهش قیمت‌ها نیز ادامه داشته است.

شرکت «فید» هنوز میزان دقیق خسارت خود را اعلام نکرده اما مدعی است به دلیل عدم حضور مسی در یکی از بازی‌ها و کاهش فروش بلیت در بازی دیگر، میلیون‌ها دلار ضرر کرده است.