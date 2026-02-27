به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حق‌بین مدیر کمیته فروش آثار و بخش مکتوب و محصولات فرهنگی با بیان اینکه در پنج شب اول نمایشگاه در مجموع ۹۲۶۸ جلد کتاب به ارزش بیش از دو میلیارد و پانصد هزار تومان به فروش رفته است، گفت: این بخش تا ساعت ۸ شب ششم ۵۵۰ میلیون تومان فروش داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد که پیش بینی ما این است که در شب ششم نسبت به شب گذشته که فروش به میزان یک میلیارد تومان بوده استقبال یشتری داشته باشیم و این میزان فراتر از یک میلیاردتومان شود.

حق‌بین در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با تخفیف های نمایشگاهی ارایه شده اظهار داشت: بدون ارایه کارت ملی ۱۰ درصد تخفیف داده می شود.

وی افزود: به ازای هر کارت ملی تا مرز یک میلیون تومان ۳۰ درصد تخفیف ارایه می شود.

حق‌بین در خصوص یارانه نمایشگاهی نیز گفت: در پنج شب اول نمایشگاه قرآن ۳۷۳ میلیون تومان یارانه خرید تخصیص داده شده.

مدیر کمیته فروش آثار و بخش مکتوب و محصولات فرهنگی در پایان گفت: بیشترین خرید بازدید کنندگان از نمایشگاه به ترتیب هدیه قرآن کریم و کتاب های حوزه دین، کودک و نوجوان بوده است.

گفتنی است سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و معارف قرآنی است.