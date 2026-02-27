به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم عصر جمعه در محفل ترتیل‌خوانی عمومی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با تبیین آیه روز طرح زندگی با آیه ها اظهار کرد: آیه ۱۷ سوره مبارکه انفال نقشه راه روشنی برای زندگی فردی و اجتماعی ترسیم می‌کند و پیام محوری آن این است که اقدام و تلاش از سوی انسان صورت می‌گیرد، اما نتیجه‌بخشی و پیروزی به اراده خداوند وابسته است.



وی با بیان اینکه در عرصه زندگی گاه نتایج فراتر از محاسبات انسانی رقم می‌خورد و گاه تلاش‌ها به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد، افزود: چه بسا کاری با تمام ظرفیت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود اما برکت لازم را پیدا نمی‌کند و حوادث پیش‌بینی‌نشده مسیر آن را تغییر می‌دهد و اینجاست که نقش تقدیر الهی و دست پنهان خداوند در معادلات آشکار می‌شود.



استاد حوزه علمیه ادامه داد: انسان مأمور به برداشتن گام و انجام تکلیف است، اما آنکه می‌تواند به تلاش‌ها برکت دهد خداوند متعال است و هنر مؤمن آن است که این حقیقت را در محاسبات خود لحاظ کند و صرفاً به ظواهر مادی تکیه نداشته باشد.



وی با اشاره به فراز شریفه وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ تصریح کرد: این آیه با بیانی رسا یادآور می‌شود که سرچشمه همه پیروزی‌ها ذات اقدس الهی است و وظیفه بندگان، اقدام بی‌درنگ همراه با توکل است، چرا که نصرت الهی قطعی و تخلف‌ناپذیر است.



حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با تأکید بر آثار اجتماعی این باور قرآنی گفت: جامعه‌ای که حضور و قدرت الهی را در صحنه‌های گوناگون نادیده بگیرد، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان دچار انفعال می‌شود، اما ملتی که به نصرت خداوند ایمان دارد، در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه خود را حفظ کرده و میدان را ترک نخواهد کرد.



وی خاطرنشان کرد: ایمان به قدرت مطلق الهی مانع غرور در زمان پیروزی و موجب جلوگیری از یأس در هنگام دشواری‌ها است و چنین باوری سبب می‌شود انسان از کمبود امکانات نهراسد و نتیجه امور را به خداوند واگذار کند.



سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ ادیان افزود: حضرت مسیح (ع) هنگام دمیدن بر مردگان، احیای آنان را از خداوند طلب می‌کرد و این نشان می‌دهد که حتی در ظهور معجزه نیز اراده الهی اصل و محور است.



وی بیان کرد: در طول تاریخ نیز بارها دشمنان برای نابودی جبهه حق برنامه‌ریزی کردند، اما قدرت و نصرت الهی مسیر حوادث را تغییر داد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با حمله به ایران به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بود، اما نتیجه معکوس گرفت و این اقدام به افزایش انسجام و همبستگی ملت ایران انجامید.



حجت الاسلام حاج ابوالقاسم افزود: آمریکا نیز با اعزام ناوهای نظامی درصدد ایجاد رعب و نگرانی در میان مردم ایران است، اما ملت ایران با اتکا به لطف و اذن الهی از این تهدیدها هراسی به دل راه نداد و در نهایت این اقدامات به تضعیف جایگاه خود آمریکا منجر خواهد شد.



وی با بیان اینکه پیروزی حقیقی زمانی حاصل می‌شود که انسان خداوند را منشأ همه توفیقات بداند، گفت: تکیه صرف بر توان و محاسبات شخصی زمینه لغزش و غرور را فراهم می‌کند، در حالی که اعتماد به قدرت الهی انسان را در مسیر صحیح نگاه می‌دارد.



حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با اشاره به سیره شهید حسن طهرانی‌مقدم اظهار کرد: این شهید بزرگوار که به عنوان پدر صنعت موشکی ایران شناخته می‌شود، از سر اعتقاد آیه ۱۷ سوره انفال را بر روی موشک‌ها درج می‌کرد و باور داشت که قدرت الهی فراتر از همه قدرت‌های مادی و دنیوی است.