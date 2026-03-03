https://mehrnews.com/x3bwbt ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲ کد مطلب 6764031 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲ سوگواری مردم یاسوج در سومین روز از شهادت رهبر شهید یاسوج-مردم یاسوج در سومین روز از شهادت رهبر شهید در مصلی امام خمینی(ره) یاسوج به عزاداری پرداختند. دریافت 16 MB کد مطلب 6764031 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند خوشحالی مردم یاسوج بعد از معرفی رهبر کشورمان«الله اکبر خامنه ای رهبر» خروش یاسوجی ها در بیعت با پیشوای مسلمانان جهان چهل روز غم فراق رهبر شهید؛یاسوجی ها از امام شهید می گویند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری هفته نکوداشت یاسوج ثبت ملی می شود برچسبها شهادت رهبر معظم انقلاب کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
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