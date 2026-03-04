به گزارش خبرنگار مهر، در پی تجاوز و حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش اسراییل به خاک پاک ایران، شهرهای مختلف کشور از جمله خوزستان تاکنون چندین شهید به وطن خود تقدیم کرده است.

در ادامه برگزاری آئین تشییع و تدفین شهدا در خوزستان، امروز ۱۳ اسفند نیز آیین تشییع و تدفین چهار شهید قهرمان سرگرد مهدی محجوبی راد، سروان مهدی طافی، سروان سروش میرعال و سروان فرشاد وثوقی در اندیمشک برگزار خواهد شد

آیین تشییع این شهدا از کوی شهدا چهاراه پاسداران به سمت گلزار شهدای اندیمشک برگزار می‌شود. همچنین پیکر پاک و مطهر شهید فرشاد وثوقی پس از تشییع، در شهر آزادی اندیمشک دفن خواهد شد.

همچنین آیین تشییع پیکر پاک دو شهید امروز ۱۳ اسفند با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و شهید پرور اهواز از خیابان سلمان فارسی آغاز می‌شود.

مردم خوزستان طی روزهای گذشته حضور حماسی در مراسم تشییع شهدا و فرزندان خود داشته‌اند.