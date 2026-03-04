حجت‌الاسلام علی معبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر انسجام ملی بی‌نظیر و قدرت روزافزون نیروهای مسلح، این دو عامل را کلیدی‌ترین عامل در ناکامی توطئه‌های دشمن برشمرد.

وی افزود: شهادت رهبر معظم انقلاب برکتی عظیم و نقطه‌ی عطفی در تاریخ اسلام است که موج گسترش دین الهی را در سراسر جهان سرعت خواهد بخشید. این رویداد نه تنها عزتی برای مومنان، بلکه شکست نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز به دنبال دارد.

معبودی با اشاره به ناکامی طرح‌های پیچیده دشمن برای تضعیف ایران گفت: اراده‌ی الهی بر مکر و حیله‌گری دشمن چیره شد و امروز شاهد پیروزی جبهه‌ی حق علیه باطل هستیم.

وی اهداف اصلی دشمن در حملات اخیر را شامل برهم زدن انسجام ملی، فلج کردن ساختارهای نظامی و امنیتی، نابودی جمهوری اسلامی، اشغال کشور و القای ترس در ملت‌های منطقه و حامیان محور مقاومت عنوان کرد.

این مقام مسئول با استناد به آیه «وَیَمْکُرُونَ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» اظهار داشت: اراده‌ی خداوند مسیر دیگری را رقم زد و امروز شاهد انسجام و همبستگی بی‌سابقه مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب هستیم.

معبودی در ادامه عملکرد نیروهای مسلح را ستود و گفت: رزمندگان ما با تکیه بر ایمان راسخ و اعتقاد به ولایت، حماسه‌ای بی‌نظیر رقم زدند و پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را تخریب می‌کنند.

وی در پایان با تاکید بر تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران و محور مقاومت تصریح کرد: به جای آنکه دشمن، ایران را بلعیده و ملت‌های منطقه را در ترس نگه دارد، امروز شاهد بیداری ملت‌ها و تقویت محور مقاومت هستیم و ان‌شاءالله در روزهای آینده شر آمریکا و اسرائیل برای همیشه از سر ملت ایران و منطقه برداشته خواهد شد.