خبرگزازی مهر، گروه استان ها: آیه شریفه «حسبنا الله و نعم‌الوکیل» در سوره آل‌عمران و در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ صدر اسلام نازل شد؛ مقطعی که پس از جنگ احد، جامعه اسلامی با تلخ‌ترین صحنه‌های شهادت، جراحت و فشار روانی روبه‌رو بود. در جنگ احد، مسلمانان به دلیل تخلف بخشی از نیروها از فرمان پیامبر اکرم(ص)، با خسارات سنگینی مواجه شدند و جمعی از یاران برجسته پیامبر به شهادت رسیدند.

پس از پایان نبرد، سپاه ابوسفیان که گمان می‌کرد کار اسلام یکسره شده است، راه مکه را در پیش گرفت؛ اما در میانه مسیر تصمیم گرفت با تجدید قوا به مدینه بازگردد و ضربه نهایی را وارد کند. این تصمیم می‌توانست موجودیت جامعه نوپای اسلامی را تهدید کند.

در چنین شرایطی، پیامبر اکرم(ص) با وجود جراحات فراوان در میان یاران، فرمان بسیج دوباره صادر کردند. حتی مجروحان جنگ احد نیز با همان وضعیت در صحنه حاضر شدند. این حرکت که به «غزوه حمراءالاسد» معروف شد، نمایش اقتدار روحی مسلمانان بود. هنگامی که خبر آمادگی دوباره سپاه اسلام به ابوسفیان رسید، وی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و به مکه بازگشت.

در همین فضا بود که مؤمنان با ایمان راسخ گفتند: «حسبنا الله و نعم‌الوکیل»؛ خدا ما را کافی است و وی بهترین تکیه‌گاه است. این آیه، تبدیل به نماد مقاومت آگاهانه و توکل فعال شد.

کارشناس مذهبی استان گلستان، با اشاره به پیشینه تاریخی نزول آیه «حسبنا الله و نعم‌الوکیل» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن کریم در حساس‌ترین مقاطع تاریخی نازل شده و برای همان شرایط بحرانی نسخه ارائه داده است. آیه «حسبنا الله و نعم‌الوکیل» نیز در فضایی نازل شد که مسلمانان پس از جنگ احد تحت شدیدترین فشارهای روحی، نظامی و تبلیغاتی قرار داشتند.

وی افزود: دشمن در آن مقطع با بهره‌گیری از جنگ روانی و نمایش قدرت، تلاش می‌کرد روحیه مسلمانان را در هم بشکند. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است؛ آمریکا با تهدیدهای مستمر سیاسی، نظامی و اقتصادی و با بسیج امکانات رسانه‌ای خود تلاش دارد فضای ترس و ناامیدی در میان ملت‌ها، به‌ویژه ملت ایران، ایجاد کند.

ولی‌نژاد اظهار کرد: آنچه در ماجرای حمراءالاسد اتفاق افتاد، نشان داد که وقتی جبهه ایمان با وجود زخم‌ها و مشکلات، میدان را ترک نکند، دشمن عقب‌نشینی می‌کند. امروز هم آمریکا با همه ادعاهایش، اگرچه فشار و تهدید را افزایش می‌دهد، اما در برابر مقاومت و انسجام ملت ایران ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: آیه «حسبنا الله و نعم‌الوکیل» به ما می‌آموزد که در برابر تهدیدهای قدرت‌های استکباری، از جمله آمریکا، دچار هراس نشویم. توکل به خدا به معنای بی‌برنامگی نیست؛ بلکه یعنی با قدرت، برنامه‌ریزی، آمادگی و وحدت در صحنه بمانیم و نتیجه را به وعده الهی بسپاریم.

وی با بیان اینکه آمریکا طی سال‌های گذشته از ابزارهای مختلفی برای فشار بر ملت ایران استفاده کرده است، گفت: از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا تهدیدهای نظامی و جنگ رسانه‌ای، همه با هدف تضعیف روحیه مردم انجام شده است؛ اما تجربه نشان داده هر جا ملت ما بر ایمان، رهبری و وحدت تکیه کرده، نقشه‌های دشمن خنثی شده است.

ولی‌نژاد خاطرنشان کرد: همان‌گونه که سپاه اسلامی پس از احد با وجود جراحات فراوان آماده دفاع دوباره شد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد، امروز نیز ملت ایران با وجود فشارها، در میدان ایستاده است. این ایستادگی، پیام روشنی به آمریکا و متحدانش دارد؛ اینکه ملت ایران با تکیه بر خدا و سرمایه عظیم معنوی خود تسلیم نخواهد شد.

وی تأکید کرد: راهبرد قرآنی «حسبنا الله و نعم‌الوکیل» یعنی اعتماد به قدرت لایزال الهی در کنار تلاش همه‌جانبه. اگر این روحیه در جامعه تقویت شود، تهدیدهای آمریکا و دیگر دشمنان نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه موجب تقویت انسجام داخلی خواهد شد.

این کارشناس مذهبی گفت: همان‌گونه که جبهه کفر در صدر اسلام با وجود برتری ظاهری شکست خورد، امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت‌های مؤمن دچار ناکامی خواهند شد و آینده از آنِ جبهه ایمان خواهد بود.