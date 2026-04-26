به گزارش خبرنگار مهر، سردار نظرعلی علیزاده شامگاه دوشنبه در مراسم «جان‌فدای بانوان» در کلاچای اظهار کرد: آنچه در صحنه سراسر کشور شاهد هستیم، انسجام و وحدتی است که در میان ملت رشید ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: این انسجام ملی حول سه شاخصه اصلی مکتب اسلام، ولایت و حضور مردم شکل گرفت و بازتولید قدرتی برای کشورمان کرد که منجر به نابودی رژیم شاهنشاهی و شکل‌گیری نظام انقلابی شد.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه این انسجام ملی قدرت‌های متعددی را برای کشور بازتولید کرد، خاطرنشان کرد: مردم ما در خیابان‌ها خود گویای این حرکت هستند؛ نه تنها از حضور آن‌ها کاسته نشده، بلکه هر روز این حضور با بصیرت‌تر می‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه در برخی کشورها انقلاب رخ داد اما نتوانست تداوم یابد، اضافه کرد: محور ولایت توانست انقلاب ما را زنده نگه دارد.

وی با تبیین اهداف «انقلاب سوم» اظهار داشت: اخراج آمریکا از غرب آسیا، بستن تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح به روی آمریکا و در نهایت فروپاشی آمریکا از جمله این اهداف است. زمانی که آمریکا از منطقه خارج شود، پناهگاهی برای اسرائیل وجود نخواهد داشت.

فرمانده دفاع مقدس بیان کرد: انقلاب ما در حال جهانی شدن است و صدای انقلاب اسلامی ایران جهانی شده؛ ملت‌ها و حتی دولت‌های جهان متوجه شدند که آمریکا طبل توخالی است و در برابر ایران سر تعظیم فرود آورده است.

علیزاده سقوط نظام جمهوری اسلامی، اشغال ایران، تجزیه کشور، نابودی توان موشکی و هسته‌ای و از بین بردن جبهه مقاومت را از جمله اهداف دشمن برشمرد و تصریح کرد: هیچ‌یک از اهداف دشمن محقق نشد و این نشان‌دهنده شکست کامل او در همه جبهه‌ها است.

پیشکسوت دوران دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه گفت: آنان قصد داشتند با حضور عوامل داخلی و تحریک مردم، کودتا و آشوب ایجاد کنند اما مردم خیابان‌ها را ترک نکردند و در صحنه باقی ماندند.

وی در پایان تأکید کرد: ایستادگی ملت ایران بود که دشمن را مجبور کرد به آتش‌بس و مذاکره روی آورد و این نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده مردم در پیروزی است.