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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

جزئیات برنامه‌های «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر

جزئیات برنامه‌های «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: برنامه های «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر در حال برگزاری است.

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کد مطلب 6766433

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