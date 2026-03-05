https://mehrnews.com/x3bxbv ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6766433 استانها بوشهر استانها بوشهر ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷ جزئیات برنامههای «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: برنامه های «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر در حال برگزاری است. دریافت 16 MB کد مطلب 6766433 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در بوشهر کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر اجتماع شبانه مردم بوشهر بازدید آیت الله صفایی بوشهری از مناطق روستای جزیره شمالی و جنوبی امام جمعه گناوه: جوانی جمعیت از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور است راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان بازدید نظارتی رییس کل دادگستری بوشهر از جایگاه های سوخت دویست و یازدهمین شب تجمع بوشهریها برچسبها بوشهر اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر مقاومت
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