به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست قرارگاه جمعیت شهرستان گناوه که با حضور مسئولان و اعضای قرارگاه جمعیت شهرستان برگزار شد، ضمن قدردانی از حاضران، اظهار کرد: هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه تعیین شده است که فرصتی مهم برای تبیین ابعاد مختلف مسئله جمعیت و بررسی راهکارهای عملی در این حوزه است.

امام جمعه گناوه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت جوانی جمعیت در پاسخ به نامه جمعی از فعالان حوزه جمعیت به مناسبت شهادت رهبر شهید امت ، افزود: موضوع جمعیت و تکثیر نسل از دغدغه‌های جدی امام شهید امت بود و از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است و امروز نیز سیاست‌های کلی جمعیت که در ۱۴ بند ابلاغ شده، نقشه راه کشور در این عرصه به شمار می‌رود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه با اشاره به سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه‌های گذشته گفت: پس از سال ۱۳۶۸ سیاست محدودسازی موالید و فرهنگ‌سازی گسترده برای کاهش فرزندآوری در کشور اجرا شد و آثار مخرب آن همچنان در جامعه مشاهده می‌شود؛ تا جایی که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به یک فرهنگ عمومی تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی گسترده در آن دوران با شعارهایی نظیر «فرزند کمتر، زندگی بهتر» موجب شد امروز کشور با تهدید جدی کاهش جمعیت و حرکت به سمت سالمندی روبه‌رو شود؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن هشدار داده و فرمودند که همه در این زمینه اشتباه کرده‌ایم و باید جبران شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آمارهای نگران‌کننده جمعیتی تصریح کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت کشور سالمند خواهد شد و این مسئله می‌تواند آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بحران جمعیت از مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور است .



وی با تأکید بر اینکه حل مسئله جمعیت صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای برخوردار و مرفه نیز با بحران کاهش جمعیت مواجه‌اند؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله، فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک زندگی است. متأسفانه سبک زندگی غربی، جایگزینی حیوانات خانگی به جای فرزند و کاهش تمایل به تشکیل خانواده از جمله آسیب‌هایی است که جامعه را تهدید می‌کند.



امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت و مسئولان از خانواده‌ها، گفت: تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از خانواده ها ، ارائه تسهیلات، حمایت‌های معیشتی، کاهش مشکلات اشتغال و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تشکیل خانواده از جمله اقداماتی است که می‌تواند در افزایش جمعیت مؤثر باشد.



وی همچنین بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار مجردها را از دیگر چالش‌های مهم حوزه جمعیت دانست و افزود: امروز میلیون‌ها جوان مجرد در کشور وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ازدواج آسان و پایدار آنان فراهم شود.



رئیس قرارگاه جمعیت شهرستان گناوه با تأکید بر لزوم استمرار نشست های این قرارگاه بیان کرد: این جلسات باید به‌صورت ماهانه و با حضور نخبگان، صاحب‌نظران، فعالان فرهنگی، روحانیون، مداحان، هیئت‌های مذهبی، سمن‌ها و افراد تأثیرگذار برگزار شود تا بتوان از همه ظرفیت‌های شهرستان در حوزه فرهنگ‌سازی جمعیت استفاده کرد.

ضرورت استفاده از همه همه ظرفیت ها در جهت فرهنگ سازی



وی ادامه داد: اقناع افکار عمومی و تبیین خطرات بحران سالمندی، مهم‌ترین گام در مسیر حل این معضل است و باید از همه ظرفیت ها از جمله تجمعات مردمی، فضاهای عمومی، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای انتقال پیام‌های مرتبط با جوانی جمعیت بهره برد.



حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: امروز نیروی جوان موتور محرک پیشرفت کشور است؛ همان جوانانی که در دوران دفاع مقدس و اکنون در عرصه‌های علمی، دفاعی و فناوری نقش‌آفرینی می‌کنند و آینده کشور به حضور آنان وابسته است.

با تأکید بر اهمیت راهبردی مسئله جمعیت، جوانی جمعیت را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت کشور دانست و گفت: همه مسئولان، نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی باید برای مقابله با بحران پیری جمعیت و تقویت بنیان خانواده پای کار بیایند.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت خروجی‌محور بودن جلسات قرارگاه جمعیت گفت: آنچه اهمیت دارد، نتیجه‌بخش بودن جلسات و تبدیل مباحث مطرح‌شده به اقدامات عملی و اثرگذار در جامعه است و امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و دلسوزان، بتوانیم در مسیر تقویت جوانی جمعیت و تحکیم خانواده گام‌های مؤثری برداریم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در این نشست گزارش ها و آمارهایی پیرامون وضعیت نرخ باروری و وضعیت جمعیت و پیامدهای کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندی ارائه داد .

در این نشست اعضای قرارگاه جمعیت شهرستان نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات و راهکارهایی در این زمینه پرداختند و بر ضرورت همکاری همه جانبه و فرهنگ سازی پیرامون این موضوع تاکید کردند.