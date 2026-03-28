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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۸

کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر

کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر

بوشهر- کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6785961

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