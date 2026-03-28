https://mehrnews.com/x3bHk2 ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6785961 استانها بوشهر استانها بوشهر ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر بوشهر- کاروان خودرویی و رژه اقتدار مردم بوشهر برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6785961 کپی شد مطالب مرتبط سیمای بوشهر شایسته نام این شهر و استان نیست جزئیات برنامههای «بوشهر حسینیه مقاومت» در بوشهر گورستان سربازان دشمن را برای نشان دادن اقتدار ایران آماده کرده ایم ورزشگاه پارالمپیک در بوشهر ساخته میشود شکوه حضور مردم مینودشت در بیست و هشتمین شب تجمع اقتدار برچسبها بوشهر تجمع مردمی رژه موتوری
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