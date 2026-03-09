  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

افزایش سقف موجودی و سقف تراکنش خرید کارت‌های مددجویان

افزایش سقف موجودی و سقف تراکنش خرید کارت‌های مددجویان

سقف موجودی ثابت کارت‌های مددجویان به منظور تسهیل‌گری در ارائه خدمات بانکی مطلوب‌تر از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون ریال و سقف تراکنش خرید از ۱۸ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به دنبال درخواست شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در خصوص افزایش سقف موجودی و تراکنش خرید روزانه کارت‌های مددجویان ( کد محصول ۴۲ و ۴۴) سقف موجودی ثابت کارت‌های مددجویان از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال و سقف تراکنش خرید از ۱۸ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

کد مطلب 6769903
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها