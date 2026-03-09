به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به دنبال درخواست شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در خصوص افزایش سقف موجودی و تراکنش خرید روزانه کارتهای مددجویان ( کد محصول ۴۲ و ۴۴) سقف موجودی ثابت کارتهای مددجویان از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال و سقف تراکنش خرید از ۱۸ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
سقف موجودی ثابت کارتهای مددجویان به منظور تسهیلگری در ارائه خدمات بانکی مطلوبتر از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون ریال و سقف تراکنش خرید از ۱۸ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
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