به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به دنبال درخواست شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در خصوص افزایش سقف موجودی و تراکنش خرید روزانه کارت‌های مددجویان ( کد محصول ۴۲ و ۴۴) سقف موجودی ثابت کارت‌های مددجویان از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال و سقف تراکنش خرید از ۱۸ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.