مجمع عالی نمایندگان کارگران انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

بسم رب الشهدا

ملت بزرگ ایران روزهای دشواری را از سر می‌گذراند؛ روزهایی که در آن بار دیگر حقیقتی تاریخی برای همگان آشکار شده است، استقلال این سرزمین به ارزانی به دست نیامده و برای حفظ آن، فرزندان این ملت جان خود را فدا کرده‌اند. در این مسیر پرهزینه، زنان و مردان بسیاری از میان مردم عادی، از خانواده‌های زحمتکش کارگری و از دل محروم‌ترین اقشار جامعه، جان و زندگی خود را تقدیم کرده‌اند تا پرچم عزت و استقلال ایران بر زمین نماند و در اوج این رشادت‌ها و شهادتگاه ها، برای بالا ماندن پرچم ایران اسلامی رهبر فرزانه انقلاب و خانواده معظمش این بار با نثار جان‌شان ثابت کردند که:

"اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم"

و در این بزنگاه تاریخی ایران عزیز جامعه کارگری ایران که بزرگترین حماسه‌ها را در پیروزی انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی ۸ ساله با نثار ۱۴ هزار شهید، در دوران سازندگی، در زمان فتنه‌ها، در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و .... خود را از نزدیک‌ترین اقشار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌داند و در عین حال با سختی‌های معیشت و زندگی عجین بوده است، بهتر از هر کس می‌داند که استقلال فقط یک مفهوم سیاسی نیست؛ استقلال یعنی آنکه سرنوشت تولید، کار و آینده فرزندان این کشور در اختیار ملت ایران باشد. اگر استقلال آسیب ببیند، پیش از همه سفره کارگران کوچک می‌شود، کارخانه‌ها خاموش می‌شوند و امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها خانواده در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از همین رو کارگران این سرزمین، استقلال کشور را نه یک شعار، بلکه شرط حیاتی برای ادامه کار، تولید و زندگی شرافتمندانه می‌دانند استقلالی که امروز مجلس خبرگان رهبری با انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بر آن مهر تایید زد و به بار دیگر این استقلال را به رخ جهانیان کشید.

ما کارگران ایران عزیز با وجود همه دشواری‌ها و محرومیت‌ها که به گفته رهبر شهید فقیدمان حضرت امام خامنه‌ای ستون‌های اصلی تولید ملی و موتور محرک اقتصاد کشوریم و چرخ کارخانه‌ها، معادن، کارگاه‌ها، مزارع و بنادر با تلاش ما کارگران می‌چرخد و اگر اراده و همت نیروی کار ایرانی نباشد، هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت و خوداتکایی به ثمر نمی‌نشست در این سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان ضمن قدردانی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در عمل به رسالت تاریخی خود ، با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله که شبیه ترین خلقاً و خلقاً و منطقاً به رهبر شهیدمان امام سید علی خامنه‌ای هستند با نام نامی أمیر المومنین علیه السلام بیعت می‌کنیم

و رسما اعلام می‌کنیم امروز نیز در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای گوناگون روبه‌رو است، کارگران ایران با همان روحیه‌ای که در سال‌های سخت گذشته در کنار ملت ایستادند، که اجازه نخواهند داد چرخ‌های تولید از حرکت بازایستد. امید جامعه کارگری به آینده ایران همچنان زنده است؛ آینده‌ای که در آن عزت ملی، استقلال اقتصادی و کرامت نیروی کار در کنار یکدیگر تضمین شود.

کارگران این سرزمین باور دارند که ایران با کار و اراده فرزندانش ساخته می‌شود. آنان با تکیه بر همین ایمان، همچنان در سنگر تولید ایستاده‌اند تا چراغ صنعت و اقتصاد کشور روشن بماند و مسیر پیشرفت و استقلال ایران استوارتر از همیشه ادامه یابد.

یاد و خاطره امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای و همه شهدای ایران عزیز از انقلاب تاکنون در دلها پاینده و فروزان و راهشان پر رهرو باد.