انتخاب نمایندگان اصلح و دلسوز مردم یک وظیفه مهم ملی است/ نشان دادن انگیزه تمام نشدنی ملت خیلی مهم ا ست

گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار کارگران نمونه و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، ضمن تجلیل از نقش کارگران در دستیابی کشور به عزت و استقلال و تأکید بر لزوم تکریم واقعی کارگر، به در پیش بودن دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و اهمیت بسیار بالای آن اشاره و تصریح کردند: ملت ایران همان‌گونه که در دور اول انتخابات با هوشیاری و حرکت عظیم خود پاسخ قاطعی به جنجال ها و تبلیغات دشمنان داد، در دور دوم انتخابات نیز با حضور پرانگیزه و انتخاب نمایندگان اصلح، بار دیگر ثابت خواهد کرد که انگیزه ملت ایران تمام نشدنی است.

رهبر انقلاب اسلامی اصل حضور در انتخابات و نشان دادن انگیزه تمام نشدنی ملت را خیلی مهم ارزیابی و تأکید کردند: وظیفه بسیار مهم دیگر، انتخاب نمایندگان اصلح و افرادی است که به فکر مردم و دلسوز آنان باشند و برای همکاری و همدلی با دولت، قوه قضاییه و بخش های دیگر به منظور پیشرفت کشور و اجرای کارهای بزرگ تلاش کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور با اتحاد مسئولان و همچنین همدلی مردم و مسئولان امکان پذیر است خاطرنشان کردند: دشمنان همواره از کوچک ترین اختلاف برداشت و سلیقه میان مسئولان بهره برداری و خوشحالی می کنند و با تبلیغات گسترده سعی در جنجال سازی دارند.

ایشان افزودند: این امر نشان دهنده اهمیت اتحاد و همدلی در کشور است و همان گونه که امام خمینی (ره) بارها تأکید می‌کردند، باید در جهت اتحاد و همدلی حرکت کرد و به هیچ وجه نباید فضای اختلاف، درگیری، مچ گیری و ایراد گیری های بی اهمیت وجود داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری هوشیاری ملت ایران در مقاطع مختلف تأکید کردند: به لطف خداوند، ملت ایران، ملتی با اتحاد و هوشیار، و این هوشیاری ملت از بزرگ ترین نعمت های خداوند متعال است.

حضرت آیت الله خامنه ای، استقلال را مسئله اصلی کشور دانستند و افزودند: ملت ایران به برکت پیروزی انقلاب اسلامی به استقلال سیاسی دست یافت و حفظ این استقلال سیاسی در گرو تحکیم پایه های اقتصادی کشور است که این مسئله نیز به کار، تولید، شکوفایی و نوآوری در بخش های مختلف بستگی دارد.

ایشان با اشاره به تبلیغات گسترده نظام استکباری امریکا و شبکه شیطانی صهیونیسم بر ضد ملت ایران خاطر نشان کردند: به دلیل کار وتلاش و حرکت روبه جلو کشور، دشمنان در میدان عمل از مقابله با ملت ایران ناامید شده اند و به همین دلیل به لفّاظی، جنجال آفرینی و اتهام زنی روی آورده اند.

رهبرانقلاب اسلامی همچنین با اشاره به روی کار بودن دولت کار وتلاش خاطر نشان کردند: عناصر اصلی دولت دائماً در تلاش و تحرک برای کارهای با ارزش و پر اهمیت هستند و اعضای دولت به معنای حقیقی کلمه کارگری می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه و نقش کارگران در توسعه و تولید و پیشرفت و استقلال کشور افزودند: یکی از وظایف مسئولان برطرف کردن مشکلات جامعه کارگری از جمله مسئله اشتغال و رونق دادن به کارآفرینان و ایجاد زمینه برای بنگاه های کاری و تولیدی است. ایشان با تأکید بر دیدگاه اسلام درباره کارآفرینان و بنگاه های کارآفرین خاطر نشان کردند: در نظام اسلامی، کارآفرین و بنگاه کارآفرینی دو بازوی لازم و ضروری هستند که دولت باید با ایجاد یک خط عادلانه و میانه، زمینه همکاری صحیح میان این دو را بدون آنکه به حقوق یکدیگر تعرض کنند، فراهم نماید.

رهبر انقلاب اسلامی لزوم توجه بیش ازپیش به وجدان کاری و درست کاری وهمچنین نوآوری در مجموعه های تولیدی را یادآور شدند و تأکید کردند: تقدس کار و تکریم کارگر باید در رأس برنامه ها باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تجلی وجدان دینی و ملی جامعه کارگری کشور در دوران انقلاب اسلامی و همچنین سال های دفاع مقدس، بر لزوم قدرشناسی ملت ایران از جامعه کارگری تأکید کردند و افزودند: در منطق اسلام، کار، عمل صالح و عبادت است که این جایگاه و ارزش کارگر را در نظام اسلامی نشان می دهد.

در آغاز این دیدار که همزمان با روز ملی کارآفرینی و در آستانه روز جهانی کارگر برگزار شد، آقای جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه گفت: تلاش برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، دفاع از حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی با راهبرد تفاهم، ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی، حمایت از نیروی کار، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی، گسترش بیمه بیکاری برای کارگران قراردادی و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری از جمله اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی بوده است