به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با ترسیم نقشه راه اشتغال کشور در دوران پسابحران، گفت: صنعت گردشگری می‌تواند به‌عنوان «صنعت پیشران و جانشین سریع» در بازسازی اقتصادی باشد.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی در موج سوم جنگ تحمیلی، افزود: متاسفانه بخشی از کارگاه‌های تولیدی کشور دچار آسیب شده‌اند. با این وجود، تحلیل ما نشان می‌دهد در صورت تأمین پایدار مواد اولیه در دوران پس از بحران، صنایع پایین دستی نظیر فولاد و پتروشیمی به سرعت به مدار تولید بازخواهند گشت.

حسینی با اشاره به خلأ حمایتی از صنعت گردشگری تصریح کرد: گردشگری از منظر اقتصادی دارای ظرفیت اشتغال‌زایی سریع است. ظرفیت منحصربه‌فرد این صنعت به گونه‌ای است که می‌توان در بازه زمانی کمتر از سه ماه، اشتغال از دست رفته در سایر بخش‌ها را با فرصت‌های شغلی جدید در اکوسیستم تا حدودی گردشگری جایگزین کند.

وی سیاست اصلی دولت چهاردهم در شرایط جنگ رمضان را حفظ اشتغال و تدوام تولید بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و با تاکید بر تشکیل تعاونی های فراگیر در حوزه صنایع دستی، گفت : حلقه مفقوده توسعه ضنایع دستی در ایران خلاء بازار صادراتی است که با برنامه ریزی ویژه و بستر سازی در این حوزه می توان اتفاقات امیدبخش رقم زد.

معاون وزیر کار با اعلام یک دستاورد مهم در نظام بودجه‌ریزی، از تلفیق منابع ملی و استانی برای حمایت از اشتغال حوزه گردشگری و صنایع دستی در سال جاری خبر داد و این مهم را مرهون پیگیری‌های مجدانه وزیر میراث‌فرهنگی دانست

وی از اختصاص ۶ هزار میلیارد سهم اعتبارات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴ به صنعت گردشگری و صنایع دستی خبر داد و یادآور شد: با پیگیری وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی تا کنون ۲۹ هزار پرونده فعالان حوزه گردشگری و صنایع برای تسهیلات خرد اشتعال سال ۱۴۰۴ به بانک عامل معرفی شده است.

حسینی با یادآوری تأثیرگذاری ابزارهای رسانه‌ای نظیر انیمیشن‌های گردشگری در ایجاد تصویر بین‌المللی از ایران به یک مقصد گردشگری جذاب ، خاطرنشان کرد: باید از هم‌اکنون برای دوران پس از جنگ برنامه‌ریزی مدون داشت. دشمن در پی ایجاد خلل در اراده ملت بود، اما مقاومت آگاهانه مردم و هماهنگی نهادهای حاکمیتی نشان داد که این صنعت از پای نخواهد نشست.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار ادامه داد: با وجود تمامی بحران‌ها و التهابات پیرامونی، برای آینده صنعت گردشگری کشور خوبی متصور هستیم. با برنامه‌ریزی دقیق، تقویت هم‌افزایی بین‌بخشی و حمایت واقعی از فعالان غیردولتی، شاهد شکوفایی دوباره این صنعت استراتژیک در حوزه اشتغال خواهیم بود.

وی در پایان تاکید کرد: صدای پویش دعوت از گردشگران خارجی برای سفر به ایران در شرایط پساجنگی باید در جهان شنید شود.