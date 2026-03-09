به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر دوشنبه در نشستیچ با مدیران و فعالان اقتصادی استان، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی کشور و ظرفیت بالای وحدت ملی دانست و آن را فرصت مهمی برای تقویت همبستگی داخلی و امیدبخشی به نسل جوان توصیف کرد.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت انتخاب رهبر جدید انقلاب، گفت: این تصمیم مجلس خبرگان رهبری نشان‌دهنده پختگی سیاسی و بصیرت دینی نظام اسلامی است و می‌تواند در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، موجب تقویت ثبات داخلی و انسجام ملی شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای افزود: ایشان فردی با اندیشه نوآور، عملگرا و برخوردار از بینش عمیق دینی و سیاسی است که مسیر امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فقید را با نگاهی نوآورانه و انقلابی ادامه خواهد داد.»چ

استاندار مازندران تأکید کرد: رهبری ایشان می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش داده و با تکیه بر مشارکت مردم، به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.

یونسی‌رستمی همچنین بیان داشت: دولت و مدیران استان با هم‌سویی با سیاست‌های کلان نظام، عزم خود را برای تحقق اهداف انقلاب و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جزم کرده‌اند و امیدوارند دوره‌ای جدید از پیشرفت و انسجام ملی آغاز شود.