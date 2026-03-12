خسارت ۱۴۰۰ میلیاردی رژیم صهیونیستی به بیمارستان گاندی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شهریار عسگری رییس بیمارستان گاندی گفت: پس از حادثه تلخ در بیمارستان، کادر درمان با تلاش بیوقفه و هماهنگی با متولیان امر، بیماران را تخلیه و به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند. خوشبختانه، بخش مراقبتهای ویژه نیز به خوبی مدیریت شد و تمام بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه، تحت درمان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه، یکی از نگهبانهای ما دچار سانحه شد و نیمی از بدنش فلج شد ۱۵ نفر از نیروهای ما نیز مجروح شدند که برخی از آنها پس از درمان ترخیص شدهاند. تمامی بیماران تخلیه کردیم و نوزادان به بخشویژه نوزادان و تمام کسانی که نیاز به مراقبتهای ویژه داشتند نیز منتقل شدهاند.
خسارت ۱۴۰۰ میلیاردی به بیمارستان
عسگری اظهار داشت: بیمارستان خسارت سنگینی را متحمل شده است؛ کارشناسان میزان این خسارت را ۱۴۰۰ میلیارد برآورد کردهاند. بخشی از تجهیزات بیمارستان آسیب دیده و پیگیریهایی برای جبران این خسارت در حال انجام است.
وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط فعلی و زمانبر بودن فرآیند پرداخت، امکان بازپرداخت تسهیلات به صورت نقدی وجود ندارد. به همین دلیل، تلاش میشود تا با تهاتر و همکاری بانکها، بخشی از خسارت جبران شود.
عسگری با اشاره به اینکه بیمارستان یک مرکز سیاسی نیست، تاکید کرد: رسالت اصلی کادر درمان، ارائه خدمات به بیماران است. گزارشی از مکاتبات انجام شده با سازمان بهداشت جهانی در حال تهیه است و سازمان بهداشت جهانی برای ما نامهای فرستاد که قرار شده این نامه به سازمان WUSA سازمان جهانی مستقر در وزارت بهداشت ارسال شود و ما با آنها در تماس هستیم تا این سازمان به هر صورتی که میتواند به ما کمک کند. بیمارستانها فارغ از نوع بحث سیاسی هستند و جزو مراکز درمانی محسوب میشوند.
نظر شما