بازدید سخنگوی شورای شهر از منازل آسیب دیده از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، هم‌زمان با پیگیری‌های مدیریت شهری از مناطق آسیب‌دیده، با حضور در تهرانسر از محل اصابت موشک به منازل مسکونی بازدید کرد و در جریان میزان تخریب و روند پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفت.

نادعلی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در فرآیند برآورد خسارت‌ها و پرداخت عادلانه غرامت به شهروندان، از نزدیک از مراحل ارزیابی تخریب منازل مسکونی اطمینان حاصل کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به بازدید از بازار میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند تهرانسر پرداخت.

گفتنی است ؛ در این بازدید، کیفیت محصولات عرضه‌شده، قیمت‌ها و روند خدمت‌رسانی به مردم بررسی شد تا از تداوم تأمین مواد غذایی و جلوگیری از کمبودها اطمینان حاصل شود.