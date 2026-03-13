  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

بازدید سخنگوی شورای شهر از منازل آسیب دیده از جنگ

نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تعدادی از منازل آسیب دیده در جنگ رمضان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، هم‌زمان با پیگیری‌های مدیریت شهری از مناطق آسیب‌دیده، با حضور در تهرانسر از محل اصابت موشک به منازل مسکونی بازدید کرد و در جریان میزان تخریب و روند پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفت.

نادعلی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در فرآیند برآورد خسارت‌ها و پرداخت عادلانه غرامت به شهروندان، از نزدیک از مراحل ارزیابی تخریب منازل مسکونی اطمینان حاصل کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به بازدید از بازار میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند تهرانسر پرداخت.

گفتنی است ؛ در این بازدید، کیفیت محصولات عرضه‌شده، قیمت‌ها و روند خدمت‌رسانی به مردم بررسی شد تا از تداوم تأمین مواد غذایی و جلوگیری از کمبودها اطمینان حاصل شود.

کد خبر 6773778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها