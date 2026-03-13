کاظمی: زمان امتحانات خرداد تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش مهر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: تقویم آموزشی کشور تغییر خواهد کرد تا تکالیف آموزشی دانش‌آموزان به سرانجام برسد و جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود

وی افزود: برنامه‌های امتحانات خردادماه نیز تغییر خواهد کرد و درباره کنکور نیز هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است. در ایام اسفندماه اساساً امتحانی برگزار نشده است.

کاظمی همچنین درخصوص پرداخت حقوق معلمان و کارمندان آموزش و پرورش تصریح کرد: حقوق معلمان ده روز پیش از پایان سال پرداخت شد.

وی افزود: علاوه بر آن، ارتقای رتبه بیش از ۲۰۰ هزار معلم انجام شده و بیش از ۲.۵ همت در قالب این ارتقا به همراه حقوق آنان پرداخت شده است.

کاظمی همچنین درخصوص مدرسه شجره طیبه شهر میناب نیز گفت: مدرسه «شجره طیبه میناب» با مشارکت همه مردم ایران ساخته خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: جامعه خیرین مدرسه‌ساز یکی از پشتوانه‌های بزرگ کشور است و ده‌ها خیر اعلام آمادگی کردند که مدرسه میناب را بسازند، اما ما تأکید کردیم که مدرسه میناب، مدرسه ایران است و باید با مشارکت همه مردم ایران ساخته شود.

وی افزود: هم‌اکنون تیم‌های سازمان نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه‌ساز در استان‌ها حضور دارند و مدارس آسیب‌دیده را رصد می‌کنند. حدود ۱۲۰ مدرسه بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند که برخی از آن‌ها نیز به‌طور مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفته‌اند. تلاش ما این است که این مدارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و به‌روزآوری شوند.