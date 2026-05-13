۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

وزیر آموزش و پرورش: هزار مدرسه آسیب دیده به چرخه آموزش بازگشته است

میناب- وزیر آموزش و پرورش از بازسازی و بازگشت نزدیک به ۱۰۰۰ مدرسه آسیب‌دیده در جنگ به چرخه آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی آخرین وضعیت بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده از حملات دشمن را تشریح کرد و با اشاره به جمع‌بندی آمارهای میدانی اظهار داشت: بر اساس آخرین آماری که امروز دریافت کردم، نزدیک به ۵۰۰ واحد اداری و آموزشی در جریان این حملات دچار آسیب شده‌اند که البته با توجه به تداوم اتفاقات، این ارقام در حال به‌روزرسانی است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از یک دستاورد مهم خبر داد و تصریح کرد: با وجود همه دشواری‌ها، تا این لحظه موفق شده‌ایم حدود ۱۰۰۰ مدرسه را تعمیر، بازسازی و دوباره به چرخه آموزش بازگردانیم.

کاظمی با تفکیک میزان خسارت‌ها افزود: ۲۰ مدرسه در سطح کشور آسیبی مشابه همین مدرسه شجره‌طیبه دیده‌اند؛ یعنی مستقیماً هدف اصابت قرار گرفته و تخریب گسترده‌ای داشته‌اند که این موارد را به‌طور ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی درباره برنامه زمان‌بندی بازگشت این مدارس به چرخه آموزشی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که مدارسی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آسیب دیده‌اند، برای مهر ۱۴۰۵ آماده‌سازی شوند و ۲۰ مدرسه‌ای که وضعیتشان حادتر است نیز ان‌شاءالله برای مهر ۱۴۰۶ تکمیل خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش با اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها و مردم میناب تأکید کرد: منابع مالی این پروژه‌ها کاملاً تأمین شده و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد ما ساخت این مدرسه را در نخستین فرصت زمانی ممکن آغاز می‌کنیم.

کاظمی در پایان گفت: همین‌جا از خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، قول می‌گیرم که این مدرسه را باید تا مهر ۱۴۰۶ به مردم عزیز میناب تحویل دهند و معاونان ما نیز طی چندین سفر میدانی، کاملاً در جریان جزئیات کار قرار گرفته‌اند.

