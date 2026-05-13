وزیر آموزش و پرورش: هزار مدرسه آسیب دیده به چرخه آموزش بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی آخرین وضعیت بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده از حملات دشمن را تشریح کرد و با اشاره به جمع‌بندی آمارهای میدانی اظهار داشت: بر اساس آخرین آماری که امروز دریافت کردم، نزدیک به ۵۰۰ واحد اداری و آموزشی در جریان این حملات دچار آسیب شده‌اند که البته با توجه به تداوم اتفاقات، این ارقام در حال به‌روزرسانی است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از یک دستاورد مهم خبر داد و تصریح کرد: با وجود همه دشواری‌ها، تا این لحظه موفق شده‌ایم حدود ۱۰۰۰ مدرسه را تعمیر، بازسازی و دوباره به چرخه آموزش بازگردانیم.

کاظمی با تفکیک میزان خسارت‌ها افزود: ۲۰ مدرسه در سطح کشور آسیبی مشابه همین مدرسه شجره‌طیبه دیده‌اند؛ یعنی مستقیماً هدف اصابت قرار گرفته و تخریب گسترده‌ای داشته‌اند که این موارد را به‌طور ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی درباره برنامه زمان‌بندی بازگشت این مدارس به چرخه آموزشی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که مدارسی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آسیب دیده‌اند، برای مهر ۱۴۰۵ آماده‌سازی شوند و ۲۰ مدرسه‌ای که وضعیتشان حادتر است نیز ان‌شاءالله برای مهر ۱۴۰۶ تکمیل خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش با اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها و مردم میناب تأکید کرد: منابع مالی این پروژه‌ها کاملاً تأمین شده و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد ما ساخت این مدرسه را در نخستین فرصت زمانی ممکن آغاز می‌کنیم.

کاظمی در پایان گفت: همین‌جا از خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، قول می‌گیرم که این مدرسه را باید تا مهر ۱۴۰۶ به مردم عزیز میناب تحویل دهند و معاونان ما نیز طی چندین سفر میدانی، کاملاً در جریان جزئیات کار قرار گرفته‌اند.