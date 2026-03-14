ورود سامانه بارشی تازه به قزوین از فردا؛ باران، برف و وزش باد در راه

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی نشان میدهد امروز آسمان قزوین در وضعیت پایدار قرار دارد، اما از فردا سامانه بارشی جدید وارد استان میشود و تا دوشنبه فعال خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، در ساعات مختلف شاهد بارش باران و وزش باد خواهیم بود و در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارشها به شکل برف پیشبینی میشود.
بهروزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده بارشها به صورت باران رخ خواهد داد، احتمال وقوع رعد و برق و آبگرفتگی در معابر شهری وجود دارد و شهروندان باید نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.
وی همچنین از افزایش پوشش ابر در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: بر اساس تحلیلهای فعلی، هسته سامانه بارشی تا پایان دوشنبه از منطقه خارج شده و پس از آن شرایط جوی نسبتا آرامتری در استان حاکم خواهد شد.
