۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۳۰

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ظهر امروز؛ تشدید بارش برف و باران

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ظهر امروز؛ تشدید بارش برف و باران

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از ظهر امروز سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و در پی آن بارش برف و باران در اکثر نقاط کشور تشدید خواهد شد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲۳ اسفند) گستره فعالیت سامانه بارشی تنها در بخش‌هایی از شمال شرق کشور خواهد بود.

وی افزود: از ساعات بعدازظهر امروز با ورود سامانه بارشی جدید به شمال غرب کشور، بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان و کرمانشاه آغاز می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: فردا (یکشنبه، ۲۴اسفند) گستره فعالیت این سامانه بارشی در بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: روز دوشنبه (۲۵ اسفند) علاوه بر مناطق غربی، در مرکز و بخش‌هایی از شرق، شمال شرق و شرق سواحل خزر نیز بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) گستره فعالیت این سامانه بارشی به شمال شرق و شرق کشور و شرق سواحل خزر محدود خواهد شد و در بخش‌هایی از جنوب، شمال غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد..

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به روند دمایی کشور گفت: از امروز (۲۳ اسفند) در غالب مناطق کشور افزایش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی درباره وضعیت وزش باد در روزهای آینده بیان کرد: امروز در نوار شرقی کشور، روز یکشنبه در مناطقی از شرق و جنوب غرب، روز دوشنبه در شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق کشور و روز سه‌شنبه در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب، مرکز، نیمه جنوبی و شمال شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تاکید کرد: در برخی نقاط مستعد، وزش باد می‌تواند با پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه باشد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان تهران گفت: بر پایه آخرین الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارندگی همراه می‌شود.

وی یادآور شد: طبق هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان تهران، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، آسمان در برخی ساعات صبح، بعدازظهر و شب نیمه ابری همراه با بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان گفت: در مناطق مستعد استان تهران احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف و کولاک نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: از روز یکشنبه (۲۴ اسفند) تا روز دوشنبه (۲۶ اسفند) با نفوذ سامانه بارشی دیگر، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز بارش باران و برف، مه و کولاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از امروز روند افزایش دما آغاز می‌شود، اما از روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور مورد انتظار است.

زهره آقاجانی

