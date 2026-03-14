به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح آخرین شنبه سال ۱۴۰۴ سامانه کم فشار بارشی که در ۲۴ ساعت اخیر میزان قابل توجهی بارش را در استان سمنان به ارمغان آورد و مردم را خوشحال کرد، تداوم فعالیت خواهد داشت.

بنابراین امروز شنبه نیز در برخی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات و همچنین مناطق شرقی شاهد بارش باران و همچنین برودت هوا خواهیم بود.

اما به مرور از انتهای امروز شنبه با خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان کم کم جو آرام و بر میزان دمای هوا نیز افزوده می شود.

روند افزایش دمای هوا اما از یکشنبه یعنی فردا، به مرور در استان سمنان شدت خواهد گرفت. همزمان با خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان، شاهد جوی پایدار در استان خواهیم بود این پایداری جو تا ابتدای روز اول سال آتی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش های خوبی که در آخر هفته گذشته در استان شاهد بودیم گفت: کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند روند افزایشی دمای هوا تا اوایل هفته پیش رو ادامه یابد.

سید ایرج مصطفوی همچنین با اشاره به پیش بینی هوای روزهای آتی در استان سمنان اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، علاوه بر افزایش دما ، جوی پایدار ، افزایش ابر و بارش های پراکنده باران برای شبانه روز آینده پیش بینی شده است .