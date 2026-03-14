پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان ۲۳ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: طی امروز ناپایداری دریایی در استان پیش بینی می شود.

آسمان استان صاف تا کمی ابری از اوایل شب با گذر ابر پیش بینی می شود و در مناطق دریایی استان و سواحل و جزایر افزایش باد شمال غربی تا جنوب غربی سبب غبار محلی و مواج شدن دریا خواهد شد.

دریا بویژه در ساعات بعدازظهر و شب مواج پیش بینی می شود توصیه می شود شناورهای سبک از دریاروی اجتناب نمایند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

روز یکشنبه با کاهش سرعت باد شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعد خواهد شد.

به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.