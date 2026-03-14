نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارشها تا صبح شنبه، بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای کوسه با ۱۱ میلیمتر و سرداب سرانی با ۹ میلیمتر گزارش شد و بارش در بجنورد نیز به ۴ میلیمتر رسید.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا ظهر در اغلب مناطق نیمه شرقی ادامه بارش به صورت پراکنده باران و برف و در ارتفاعات مه پیشبینی میشود.
وی افزود: از حوالی ظهر به تدریج از نیمه غربی خراسان شمالی روند کاهش ابر آغاز خواهد شد.
داداشی ادامه داد: برای یکشنبه بعدازظهر و شب، افزایش وزش باد و در پارهای از مناطق نیمه شمالی، وزش باد شدید و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید گفت: برای روز دوشنبه افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و از عصر بتدریج ورود سامانه بارشی را از مناطق غربی به استان انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی به صورت بارش باران و در بعضی ساعات رگبار باران با احتمال رعدوبرق تا اواخر وقت چهارشنبه در اغلب مناطق استان ادامه دارد و شدت بارش طی روز سهشنبه در مناطق غرب، شمال غرب و ارتفاعات و دامنههای جنوب شرق استان برآورد میشود.
داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی، نسبت به روز گذشته کاهش نسبی دما و یکشنبه تا صبح سهشنبه افزایش نسبی دما را پیشبینی میکنیم.
وی در پایان از ثبت کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد در ایستگاه سیساب به عنوان سردترین نقطه خراسان شمالی خبر داد و افزود: گرمترین منطقه نیز سنخواست با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد صفر و ۱۳ درجه سانتیگراد بود.
