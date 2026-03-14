۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

هواشناسی: اصفهان گرم‌تر می‌شود

اصفهان- معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش تا سه درجه‌ای دما به ویژه در نواحی شمالی استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جو پایداری در استان حاکم است و آسمان به صورت قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از فردا با ورود سامانه بارشی به استان درمناطق غربی شاهد بارش های پراکنده خواهیم بود و این سامانه روز دوشنبه سایر مناطق را نیز در بر خواهد گرفت.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه و به ویژه در مناطق شمالی افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به پنج درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: میانگین بارش در شهر اصفهان طی شبانه روز گذشته چهار میلیمتر بوده است.

کد خبر 6774448

