نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جو پایداری در استان حاکم است و آسمان به صورت قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از فردا با ورود سامانه بارشی به استان درمناطق غربی شاهد بارش های پراکنده خواهیم بود و این سامانه روز دوشنبه سایر مناطق را نیز در بر خواهد گرفت.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه و به ویژه در مناطق شمالی افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به پنج درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: میانگین بارش در شهر اصفهان طی شبانه روز گذشته چهار میلیمتر بوده است.