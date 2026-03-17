بارندگی در استان بوشهر ادامه دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رعد و برق و در مناطق مستعد ریزش تگرگ و در برخی ساعات نیز وزش تند باد برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در این استان خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا سوم فروردین سال آینده ادامه دارد.

وی با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی افزود: آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، از جمله پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی است.

شکوهی ادامه داد: وزش تند باد می‌تواند موجب خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار شود و احتمال آسیب به باغات و مزارع کشاورزی نیز وجود دارد، ازاین‌رو کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

وی بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید و تصریح کرد: از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها و همچنین چرای دام‌ها در این مسیرها خودداری شود و از استقرار در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده پرهیز شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه این هشدار در سطح زرد صادر شده است تصریح کرد: سطح زرد به معنای آمادگی، توجه به هشدارها و رعایت توصیه‌های احتیاطی است و در صورت رعایت نکات ایمنی می‌توان از بخش مهمی از خسارت‌های احتمالی پیشگیری کرد.

وی خواستار توجه مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد سیلاب و فعالان بخش کشاورزی، به اطلاعیه‌ها و هشدارهای بعدی هواشناسی شد.