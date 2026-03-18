۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۶

آغاز اسکان نوروزی فرهنگیان در بیش از ۹۰۰۰ مدرسه کشور

آغاز اسکان نوروزی فرهنگیان در بیش از ۹۰۰۰ مدرسه کشور

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : بیش از ۹۰۰۰ مدرسه در سراسر کشور آماده اسکان نوروزی فرهنگیان از ۲۸ اسفندماه هستند.

فردین یاوری مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، در توضیحاتی درباره برنامه‌ریزی‌های اسکان نوروزی امسال، تأکید کرد : به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا ، اسکان نوروزی امسال با اسکان اضطراری تلفیق شده است و از ۲۸ اسفندماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: بیش از ۹۰۰۰ مدرسه در سراسر کشور از طریق سامانه eskan.ir در خدمت اسکان نوروزی قرار خواهند داشت که ظرفیت پذیرش آن‌ها بیش از ۳۰۰ هزار نفر در روز است و همچنین قریب به۴۵۰ مرکز آموزشی_رفاهی ( خانه معلم ) با حدود ۱۸۰۰۰ تخت نیز در کنار این مدارس که اسکان موقت کارکنان آموزش و پرورش را برعهده دادند ، نیز آماده‌سازی شده‌اند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مورد هدف و روند اسکان نوروزی توضیح داد: این اسکان از سال‌ها پیش برای ارائه خدمات بهتر به جامعه فرهنگیان فعال شده است و مدارسی که شرایط لازم را دارند ، به امکاناتی نظیر تخت، وسایل گرمایشی و سرمایشی، آشپزخانه، تلویزیون و امکانات رفاهی مجهز می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و قطع بودن سامانه‌ها، ثبت‌نام و پذیرش امسال در پایگاه های ایجاد شده در سراسر کشور از طریق سامانه اسکان به صورت حضوری خواهد بود و جهت راحتی همکاران ، اطلاعات مربوط به این مراکز و آدرس مدارس و پایگاه‌های اسکان در پورتال وزارت آموزش و پرورش و کانال اداره‌ کل رفاه و پشتیبانی منتشر شده است.

یاوری گفت: همکارانی که تمایل داشته باشند می‌توانند به‌صورت حضوری به این پایگاه ها یا مراکز آموزشی_رفاهی ( خانه معلم ) فرهنگیان مراجعه کرده ، کار پذیرش را انجام دهند و از این اسکان ، حداکثر به مدت ۴ روز در یک مرکز اسکان استفاده کنند.

وی همچنین بیان کرد: در صورت عادی شدن شرایط کشور، سامانه غیرحضوری دوباره راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص تعرفه‌ها تصریح کرد: اسکان اضطراری که کاملاً رایگان است و اسکان نوروزی نیز امسال بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش ، ۵۰ درصد مبلغ سنوات گذشته تعیین شده است.

فردین یاوری با توجه به شرایط جنگ، توصیه اکید کرد: اگر همکاران عزیز احساس خطر در شهرهای بزرگ می‌کنند، می‌توانند به مناطق امن‌تر مراجعه کنند و همچنین اگر منزل مسکونی ایشان در تجاوزات اخیر آسیب دیده باشد، از طریق ادارات آموزش و پرورش همان منطقه، اسکان موقت دریافت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وجود ظرفیت خالی، مدیران کل استان‌ها می‌توانند این امکان را به سایر اقشار مردم نیز ارائه دهند.

