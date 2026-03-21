به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد اظهار کرد: تقارن بهار طبیعت با عید سعید فطر، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، آرامش و سفرهای ایمن برای هم‌وطنان است و امیدواریم در سال جدید شاهد کاهش حوادث رانندگی و ارتقاء ایمنی در جاده‌های کشور باشیم.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه بار ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، به منظور مدیریت جریان ترافیک و ارتقای ضریب ایمنی، از ساعت ۱۱ امروز اول فروردین، تردد انواع وسایل نقلیه در این دومحور از مسیر شمال به جنوب (مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج) ممنوع شد.

وی افزود: بر این اساس، مسیر جنوب به شمال در محورهای مذکور به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی سفر خاطرنشان کرد: از تمامی مسافران درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع حاصل نموده و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

وی در پایان بر همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و راهور و رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی به‌عنوان عامل اصلی در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور تأکید کرد.