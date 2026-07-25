محمد بهرامی سیفآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به تهدیدات اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر هدفگیری زیرساختهای ایران، اظهار کرد: این تهدیدها موضوعی تازه نبوده و جمهوری اسلامی همواره با پاسخهای قاطع و قویتر به چنین فشارهایی مقابله کرده است.
وی با اشاره به سابقه اینگونه تهدیدات، تاکید کرد: تهدیدهای مشابه پیش از این نیز از سوی طرف مقابل مطرح میشد و هرگز نتوانسته خللی در عزم ملی ایجاد کند زیرا تجربه ثابت کرده که هرگاه اقدامی از سوی دشمن صورت گرفته، پاسخ ما بسیار محکمتر و بازدارندهتر بوده است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با رد هرگونه تأثیرپذیری کشور از این فضاسازیها، تصریح کرد: ایران کشوری ضعیف و آسیبپذیر نیست که با این گونه ادعاها بخواهد از پای درآید، زیرا چنین رویهای برای نظام جمهوری اسلامی هرگز امکانپذیر نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رشادتهای نیروهای مسلح و استقامت مثالزدنی ملت ایران، تصریح کرد: مردم غیور و مدافعان امنیت کشور با ایستادگی خود، اقتداری کمنظیر برای ایران در عرصه بینالمللی به ارمغان آوردهاند، بهگونهای که امروز همه کشورهای جهان حساب ویژهای بر روی قدرت و جایگاه راهبردی ایران باز کردهاند.
بهرامی با تأکید بر رویکرد توأمان «میدان و دیپلماسی» و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی، ابراز امیدواری کرد: با ترکیب هوشمندانه قدرت دفاعی، تدبیر سیاسی و مدیریت اقتصادی، بتوانیم در راستای منافع ملی و تأمین معیشت مردم، نتایج مثبت و ماندگاری را رقم بزنیم.
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