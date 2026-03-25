تأیید صلاحیت ۹۹ درصد داوطلبان انتخابات شورای شهر در کهگیلویه وبویراحمد

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۹۹.۱۵ درصد متقاضیان انتخابات شورای شهر در کهگیلویه و بویراحمد تأیید صلاحیت شدند.

وی افزود: از مجموع ۸۷۲ داوطلب در حوزه‌های شهری، تنها هفت نفر رد صلاحیت شده‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند برگزاری انتخابات گفت: به‌زودی آماده‌سازی فضاهای تبلیغاتی و برنامه‌های آموزشی انتخابات با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات، آموزش‌های عملی در تمامی شهرها برگزار خواهد شد.

فرهنگی نسب ادامه داد: این آموزش‌ها با حضور در مساجد و میادین شهری برای آشنایی بیشتر مردم و عوامل اجرایی انجام می‌شود.

وی همچنین به وضعیت حوزه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۷ درصد داوطلبان در هیئت‌های اجرایی بخش‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات کهگیلویه و بویراحمد درباره زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها افزود: نتایج بررسی هیئت‌های اجرایی از ۲۴ اسفند سال گذشته به هیئت‌های نظارت ارجاع شده است.

فرهنگی‌نسب اضافه کرد: هیئت‌های نظارت بخش‌ها تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند نتایج نهایی را به بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها اعلام کنند.