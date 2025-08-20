به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فرهنگی‌نسب عصر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز رسمی فصل انتخابات از ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ بر ضرورت همراهی و همکاری رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه، فعالیت‌های انتخاباتی از ۲۱ شهریور ماه آغاز خواهد شد، اظهار داشت با توجه به جدی‌تر شدن روند انتخابات و ثبت‌نام نامزدها، نیازمند همراهی و همکاری رسانه‌ها هستیم.

وی عنوان کرد: امسال انتخابات به صورت تماماً الکترونیک در تمامی حوزه‌های شهری و روستایی برگزار خواهد شد.

مدیرکل انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این موضوع ضرورت آموزش گسترده و اطلاع‌رسانی دقیق را دوچندان می‌کند.

وی به تشریح نکات حائز اهمیت برای داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین شرط برای متقاضیان، دریافت گواهی عدم سو پیشینه کیفری است.

فرهنگی‌نسب با تأکید بر موضوع «استعفا» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شرایط برای مدیران دولتی مشمول، تصریح کرد: مشمولین ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیرانی که قصد دارند در حوزه انتخابیه خود کاندیدا شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ ثبت‌نام، استعفای خود را ارائه داده باشند.

وی در توضیح این مهلت‌های قانونی یادآور شد: آخرین مهلت برای استعفای داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر سه ماه قبل از ثبت نام یعنی قبل از روز ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ تا ۲۷ مهر است.

به گفته مدیرکل انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد، آخرین مهلت برای استعفای داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا، سه ماه قبل از ثبت نام یعنی قبل از روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ همین ماه می‌باشد.

ویی یک تفاوت مهم شرایط امسال را اینگونه توضیح داد: استعفای ارائه شده باید حتماً مورد موافقت مرجع ذی‌ربط قرار گرفته باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه استعفای فردی پذیرفته نشده باشد، ثبت‌نام او در سامانه انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود و نام وی در فهرست نامزدها قرار نمی‌گیرد.

فرهنگی نسب به برنامه زمان‌بندی تشکیل هیئت‌های اجرایی اشاره و خاطرنشان کرد: تشکیل هیئت‌های اجرایی مرکز شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران ۲۰ روز قبل از ثبت نام به مدت ۱۰ روز و از تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ همین ماه خواهد بود.

به گفته وی، تشکیل هیأت اجرایی روستاها ۲ هفته قبل از ثبت‌نام به مدت پنج روز و از روز یکم بهمن ماه ۱۴۰۴ تا پنجم بهمن ماه اعلام شده است.

مدیرکل انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد از رسانه‌ها خواست که این نکات مهم و دقیق را به طور گسترده در سطح شهرها و روستاها اطلاع‌رسانی کنند تا تمامی داوطلبان با آگاهی کامل از شرایط و ضرب‌الاجل‌های قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورند.