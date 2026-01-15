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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

نام نویسی ۲۸۴ نفر برای انتخابات شوراهای کهگیلویه و بویراحمد

نام نویسی ۲۸۴ نفر برای انتخابات شوراهای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا به امروز ۲۸۴ نفر برای انتخابات شوراهای این استان نام نویسی کردند.

علی اکبر فرهنگی نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا به الان ۲۸۴ نفر در انتخابات شوراهای شهر کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام کردند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۶۵ نفر آقا و ۱۹ نفر خانم هستند.

وی افزود: همچنین از این تعداد ۴۱ ایثارگر و ۵ نفر زیر ۳۰ سال، ۴ نفر بالای ۶۵ سال، یک نفر حوزوی و ۶ نفر در مقطع دکتری هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: افرادی که از دانشگاه های معتبر کشور مدرک نگرفته اند قبل از ثبت نام در سامانه کد صحت دریافت کرده و بعد مدرک خود را بارگذاری کنند.

وی تاکید کرد: تا به الان ۴ شهر استان زیر چهار نفر ثبت نامی دارند و زیر حد نصاب برای برگزاری انتخابات هستند.

فرهنگی نسب یادآور شد: افراد داوطلب برای ۱۰۸ کرسی در ۲۰ شهر استان با هم به رقابت می پردازند.

کد مطلب 6722451

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