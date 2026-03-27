دل نوشته محمد معتمدی برای ایران؛ این صفحه از تاریخ به ما چشم دوخته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی صریح از ایرانیان خواست تا در مهم‌ترین و حساس‌ترین مقطع از تاریخ کشورمان کنار نام ایران بایستند.

در یادداشت نوشته شده از سوی معتمدی آمده است:

«آنچه امروز در معرض تجاوز قرار گرفته، نه تنها تمامیت ارضی، بلکه تمامیت تمدنی، تمامیت فرهنگی و تمامیت وجودی و هویتی ایران است.

در تمام مدت عمر همه ما، و حتی شاید در ۵۰۰ سال اخیر، روزها و هفته‌هایی مهم‌تر و سرنوشت سازتر از این روزها برای ایران وجود نداشته است.

نترسیم، چرا که ایران محکم‌تر و استوارتر از آن است که با نسیمی بلرزد و خدا هم فرمان داده که لا تخافو و لا تحزنو.

فقط محکم و شفاف، کنار وطنمان بایستیم. این صفحه از کتاب تاریخ ایران، به تک تک ما چشم دوخته. نامش را بلند صدا بزنیم و از متجاوز و حامیانش تبری بجوییم.

به قول حافظ:

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

تاتو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور

و سعدی که می‌گوید:

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست»