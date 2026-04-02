به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان حوزه های مختلف موسیقی با گذشت ۳۴ روز از جنگ رمضان به ویژه در ایام نوروز علاوه بر انتشار تکآهنگهای متعدد با موضوعات ملیمیهنی دلنوشتههایی را نیز با محتوای «دفاع میهن»، «شهدای مظلوم دبستان شجره طیبه میناب»، «محکومیت به شهادت رساندن هموطنان غیرنظامی»، «فرماندهان شهید» ، «پویش بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ» و موارد مشابه در رسانهها و فضای مجازی منتشر کردهاند.
آنچه میخوانید بخشی از دلنوشتهها و متنهایی است که طی روزهای اخیر توسط هنرمندان موسیقی در فضای مجازی منتشر شدهاند.
محمد اصفهانی ،خواننده: خداوند حافظ ماست ...
محمد اصفهانی در قالب متنی با عنوان« خداوند حافظ ماست ...» نوشت: «با سلام و بزرگداشت یاد شهیدان مسیر حقیقت و سعادت و تبریک سال نو؛ بهعنوان زاده و بالیده ایران، تجاوز و زیادهخواهی دشمنان این آب و خاک را نسبت به تمامیت ارضی و قدرت دفاعی بازدارنده آن، غیرمنطقی و محکوم میدانم. مردم هوشمند، شجاع و بینظیر ما شایسته بهترینها هستند و خداوند، حافظ ماست.»
محمد معتمدی، خواننده: محکم و شفاف، کنار وطنمان بایستیم
محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی صریح ضمن درخواست از ایرانیان برای حضور محکم در یکی از مهمترین و حساسترین مقطع از تاریخ کشورمان توضیح داد: «آنچه امروز در معرض تجاوز قرار گرفته، نه تنها تمامیت ارضی، بلکه تمامیت تمدنی، تمامیت فرهنگی و تمامیت وجودی و هویتی ایران است. در تمام مدت عمر همه ما، و حتی شاید در ۵۰۰ سال اخیر، روزها و هفتههایی مهمتر و سرنوشت سازتر از این روزها برای ایران وجود نداشته است. نترسیم، چرا که ایران محکمتر و استوارتر از آن است که با نسیمی بلرزد و خدا هم فرمان داده که لا تخافو و لا تحزنو. فقط محکم و شفاف، کنار وطنمان بایستیم. این صفحه از کتاب تاریخ ایران، به تک تک ما چشم دوخته. نامش را بلند صدا بزنیم و از متجاوز و حامیانش تبری بجوییم.»
رضا صادقی، خواننده: خون ندادیم که اجنبی بیاد بگه راست برو یا چپ
رضا صادقی نیز خواننده موسیقی پاپ با انتشار متنی در فضای مجازی از غیرت ایرانیان در دفاع از مرزهای وطن گفت: «می مونیم درستش میکنیم ... خون ندادیم، جون نکندیم که اجنبی بیاد بگه راست برو یا چپ؟! خدا مادر وطن .. من جنوبم آقایون تهدید کن؛ بسم الله، بچه هشت سال جنگ حقیقی و از حرف مفت مجازی ترسی نیست، آره خودمون میسازیمش، اگر چه با خشت جان خویش.»
پرواز همای، خواننده: هیچ دایهای مهربانتر از مادر نیست
پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی نیز با انتشار نوشته در دفاع از مام میهن نوشت: «ایران برای ایرانیان است در هر کجای جهان که باشند و هر ایرانی میداند هیچ دایهای مهربانتر از مادر نیست.»
سامان علوی، آهنگساز: نام «ایران» و پرچم مقدس آن خط قرمز است
سامان علوی از هنرمندان موسیقی منطقه آذربایجان که طی سالهای اخیر فعالیتهای متعددی را در عرصههای پژوهش و اجرا انجام داده ضمن اشاره به رشادت و ایستادگی ملت ایران در روزهای اخیر به واسطه جنگ رمضان گفته است: «آنچه طی این روزهای اخیر در ایام جنگ رمضان مشاهده کردم ایستادگی و شجاعت مردم شریف و دلیر ایران عزیز در دفاع از میهن بود. مردمی که از همه اقشار مختلف نشان دادند نام نامی «ایران» و پرچم مقدس آن خط قرمز است و به هیچ عنوان اجازه نمی دهند ذره ای از این خاک به دست دشمن برسد.»
امین غفاری، رهبر ارکستر: امروز موسیقی ما، طنین با شکوه ایستادگی است
امین غفاری نوازنده و رهبر ارکستر خلیج فارس هم در متنی نوشت: «وطنم، این روزها، آسمانت نه با آواز چکاوکهای بهاری، که با مرثیهای حماسی لبریز شده است. امروز موسیقی ما، طنین با شکوه ایستادگی است. اگرچه چشمان تاریخ از ضجههای جانسوز مادران میناب خون می گرید، اما همین نالهها امروز به نغمهای بدل شده که الهام بخش هزاران سمفونی و مرثیه است.
در این سال، سفره ما بوی غیرت گرفته، غیرتی که از گلوی استوار کوههای البرز و زاگرس فریاد میشود.
در روزهایی که تجاوز دشمن، پنجه بر چهره خورشیدی ایران کشیده، ما از خاکستر خویش دگربار برمی خیزیم، تا ثابت کنیم ایران سرزمین باربدها و آرش هاست. سرزمینی که هر نغمه آن رویشی بیپایان است. ایرانِ من! ای زخمی نبردهای نابرابر، سربلند بمان که فرزندانت اجازه نخواهند داد وجبی از این خاک اهورایی، زیر قدمهای بیگانگان برود. بر بلندای عالم نامت را فریاد خواهند زد و از قداست فرهنگ متعالی و ابدیات نواها خواهند نواخت.»
گرشا رضایی، خواننده: سکوت این روزها خیانته!
گرشا رضایی خواننده موسیقی پاپ در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر حمله زمینی به کشورمان واکنش نشان داد و نوشت: «میگن آمریکا قراره جزایر ما رو بگیره در این صورت بدونین با ۹۰ میلیون سرباز ایرانی طرفید. سکوت این روزها خیانته.»
رضا شیری، خواننده: طرفداران جنگ و تعریف جنگ
رضا شیری خواننده هم در واکنش به تخریب خانه ترانه مکرم ترانهسرا در پی تجاوز دشمن دشمن و نوشت: «تعریف جنگ رو از ایشون بپرسید طرفداران جنگ!»
سینا حجازی، خواننده: سهم هیچ کودکی این گونه مردن نیست
سینا حجازی خواننده هم همچون برخی دیگر از هم صنفان خود در محکومیت از شهادت مظلومانه دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب نوشت: «سهم هیچ کودکی اینگونه مردن نبود و نیست و بمیرم برای تمام مادرانی که فرزندان خود را اینگونه به همراه خویش به خاک سپردند.»
محمد ملک مسعودی، خواننده بختیاری: اختلافات را کنار بگذارید
محمد ملکمسعودی، خواننده و هنرمند بختیاری هم با انتشار متنی نوشت: «میهن، فقط یک نقشه جغرافیایی یا مجموعهای از شهرها و کوهها نیست. میهن یعنی مردمی که با همه تفاوتها، در کنار هم زیر یک آسمان نفس میکشند و سرنوشتی مشترک دارند. دفاع از میهن، فقط در میدان جنگ و با اسلحه نیست؛ هرچند آن دفاع مقدسترین دفاع است. دفاع از میهن یعنی پاسداری از فرهنگ و حفظ میراثمان، تلاش برای آبادانی آن و مهمتر از همه، حفظ وحدت و همبستگی ملی.
پس مهمترین پیام من به جوانان داشتن وحدت است. ایران متعلق به همه ما است؛ از هر قوم و قبیلهای که باشیم، اختلافات را کنار بگذارید و به نقاط اشتراکتان بیندیشید. قدرت ما در یگانگی و وحدت ما است. درگذشته شاید تهدیدها ملموستر و فیزیکیتر بودند، اما امروز ابعاد جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و تلاش برای تفرقهافکنی، بسیار ظریفتر و در عین حال خطرناکتر شده است. در چنین شرایطی، انسجام درونی جامعه، باور به ارزشهای مشترک و احساس تعلق عمیق به یکدیگر و به وطن، قویترین سپر دفاعی ما است.»
علی صمدپور، آهنگساز: ایران حریف سادهای نیست
علی صمد پور از آهنگسازان کشورمان نیز با انتشار متنی کوتاه تصریح کرد: «ایران حریفی ساده نیست، تمدنی چندلایه و پیچیده است.»
امیرحسین سمیعی، آهنگساز و خواننده: سرمایه اجتماعی هنرمند کنار سرزمیناش میایستد
امیرحسین سمیعی، آهنگساز، درباره تعهد هنرمندان به میهن در زمان جنگ نوشت: «هنرمند میهنپرست در کنار میهن خود ایستاده است؛ مثل همه عزیزانی که در این چند روز میبینید اتحادی مثال زدنی ایجاد کردهاند. اگر لزوماً تولید اثر هنری موضوع نباشد، سرمایه اجتماعی هنرمند کنار سرزمیناش میایستد کنار مردماش. ما تا جایی که وظیفه حکم کند هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد, مثل یک سرباز، مثل یک هم میهن، مثل یک ایرانی.»
فرزاد فرزین، خواننده: پویش ساخت خانههای مناطق آسیبدیده راهاندازی شد
فرزاد فرزین، خواننده هم با ارائه متنی به رسانه از از پویشی برای ساخت خانههای مناطق آسیب دیده در جنگ خبر داد و نوشت: «در این شرایط مهمترین کاری که از دست ما بر میآید، کمک به هموطنانی است که در این جنگ خانههایشان آسیب دیده است. از آنجایی که شاید برخی از کمکهای دولتی کفاف هزینههای ساخت این منازل را ندهد با چند تن از دوستان خیّر، در حال آماده کردن لیستی از خانههای آسیبدیده در مناطق محروم استانهای مختلف هستیم تا برای ساخت وبازسازی آنها در حد توان شخصیمان اقدام کنیم.این حرکت کاملاً غیردولتی است و قرار نیست از طرف مردم کمکی جمعآوری بشود و ترجیح بر این بود که خیرین و هنرمندان پای کار ساختن این خانهها باشند. از باقی هنرمندان و چهرهها هم دعوت میکنم که در ساخت این خانهها به کمک ما بیایند.»
محسن شریفیان، خواننده: بهای چشم طمع به خارگ جان شیرین است
محسن شریفیان نوازنده موسیقی نواحی استان بوشهر هم در واکنش به تهدیدهای اخیر دشمن برای تعرض به جزیره خارگ نوشت: «خارگ! نامی که لرزه بر اندام دشمنان میاندازد و در دل یلان ایرانزمین، شکوهی ابدی را تداعی میکند. این جزیره، فراتر از خاکی محصور در آب، نمادی است از صلابت ملتی که هرگز در برابر هیچ بیگانهای سر فرود نیاورده است. خارگ، قلعهای است بنا شده بر دستان پرتوان و اراده پولادین مردانی که هرگز پشت به میهن نکردند.
در روزگاران کهن، آن زمان که سایه شوم کشتیهای پرتغالی، هلندی و بریتانیایی بر آبهای نیلگون جنوب سنگینی میکرد، خارگ تنها یک لنگرگاه تجاری نبود؛ بلکه قلب تپنده مقاومت بود. روحی حماسی در رگهایش جاری بود؛ روحی که در اوج طوفان استعمار، در وجود «میرمهنای دلیر» شعلهور شد. او با عزمی راسخ و صدایی که کوه را به لرزه درمیآورد، ایستادگی کرد و نگذاشت این امانت گرانبها در چنگال بیگانگان گرفتار آید.
این روحیه حماسی، نسل به نسل در رگهای مردان جنوب جوشید. سالها بعد، در سینه «رئیسعلی دلواری»، شعلهورتر گشت. آنجا که امواج دریا، شاهد دلاوری مردانی بود که با دستانی خالی اما قلبی لبریز از غیرت و ایمان، برابر هجوم وحشیانه دشمنان ایستادند. و این حماسه، در جان فرماندهان دریادل و پهلوانان نامداری چون «نادر مهدوی»، «بیژن گرد» و «علیرضا تنگسیری» ادامه یافت؛ مردانی که خلیج فارس برایشان نه فقط آب، که خانهای بود که با تمام وجود از آن پاسداری میکردند.
امروز نیز، داستان خارگ، روایتی است از پایداری بیبدیل. جزیرهای که تاریخ گواه است، دستهای طمعکاری که از دور برای تصاحب آن دراز شدهاند، هیچگاه بر این خاک مقدس نرسیده و دوامی نیاوردهاند. آری، مردمان جنوب به خونگرمی و بخشندگی شهرهاند، اما بدانند آنان که چشم طمع به آب و خاک این سرزمین دوختهاند، باید بدانند که بهای آن، «جان شیرین» است! این پاسداری، همیشگی است.»
