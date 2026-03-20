به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت حضرت آیت الله خامنه ای و آغاز جنگ رمضان تعدادی از هنرمندان و مداحان شناخته شده کشورمان با حمایت مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مآوا) اقدام به تولید چندین اثر ملی میهنی در گونه ها و سبک های مختلف کرده اند.

آنچه می‌خوانید معرفی اجمالی برخی از این قطعات است که طی روزهای گذشته توسط این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«کجایی؟»؛ محمد معتمدی

نماهنگ «کجایی؟» از جمله آثار جدید مرکز موسیقی ماوا است که طی روزهای گذشته در سوگ رهبر شهید و جنگ رمضان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که روی یکی از آثار محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی ساخته شده محمد مهدی سیار شاعر و فرید سعادتمند به عنوان آهنگساز حضور دارند.

برای تماشای نماهنگ «کجایی؟» اینجا را ببینید.

«اقتدار»؛ ژانو باغومیان

ژانو باغومیان، آهنگسازی که تجربه همکاری با هنرمندانی چون همایون شجریان را در کارنامه دارد، تک آهنگ بی کلامی را منتشر کرد.

«اقتدار» عنوان اثر تازه این هنرمند ایرانی آمریکایی است که در ایام جنگ رمضان با حمایت مرکز موسیقی ماوا پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

برای شنیدن تک آهنگ «اقتدار» اینجا را ببینید.

«ایران ماشاالله» سید مجید بنی فاطمه

نماهنگ «ایران ماشاالله» عنوان یکی از آثار تازه منتشر شده مرکز ماوا است که با نوای سید مجید بنی فاطمه ذاکر اهل بیت (ع) منتشر شد.

در این نماهنگ که با حال و هوایی حماسی مرتبط با جنگ رمضان در استودیو مسیر تدوین و تولید شده حمید رمی شاعر و محمد مصباح تنظیم کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای تماشای نماهنگ «ایران ماشاالله» اینجا را ببینید.

«لشگریان ثارالله»؛ جواد مقدم

جواد مقدم از مداحان و نوحه خوانان مطرح کشورمان به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جنگ رمضان پروژه تصویری موسیقایی «لشگریان ثارالله» را منتشر کرد.

در این نماهنگ که در معرفی شاعر اثر کلید واژه تکیه نوکری قید شده، جواد مقدم به عنوان خواننده و محمد مصباح تنظیم کننده دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

برای تماشای نماهنگ «لشگریان ثارالله» اینجا را ببینید.

«شمشیر علی»؛ مهدی رسولی

«شمشیر علی» عنوان یکی دیگر از محصولات منتشر شده مرکز ماوا است که مهدی رسولی مداح و نوحه خوان آن را به ۲ زبانی فارسی و عبری خوانده است‌.

در این نماهنگ حماسی که طی روزهای گذشته در مواکب و مجموعه های مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته علی افسری تنظیم کننده و امیرحسین مهربان به عنوان تدوین گر حضور دارند.

برای تماشای نماهنگ «شمشیر علی» اینجا را ببینید.

«الموت الاسرائیل»؛ ابوذر روحی

ابوذر روحی از نوحه خوانان و خوانندگانی که آثارش طی سال های گذشته پس از قطعه «سلام فرمانده» مورد توجه قرار گرفته چندی پیش بود که نماهنگ حماسی «الموت الاسرائیل» را توسط مرکز موسیقی ماوا منتشر کرد.

در این نماهنگ محمدرضا طالبی شاعر و محمد ابراهیم مطهری به عنوان تدوین گر حضور دارند.

برای تماشای نماهنگ «الموت الاسرائیل» اینجا را ببینید.

«شبای جنگ»؛ رضا شریفی

از جمله آثار پرطرفدار دیگری که طی‌روزهای گذشته از رسانه های مختلف و مواکب شهری مرتبط با جنگ رمضان به شهروندان و مخاطبان عرضه شد اثری به نام «شبای جنگ» بود.

رضا شریفی شاعر و خواننده و مهدی سوسنی تنظیم کننده عوامل اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

برای تماشای نماهنگ «شبای جنگ» با صدای رضا شریفی اینجا را ببینید.

«منتصرون»؛ محمدحسین‌ حدادیان

نماهنگ «منتصرون» از جمله آثار جدید مرکز موسیقی ماوا است که طی روزهای گذشته در قالب یک اثر حماسی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که با صدای محمدحسین حدادیان از ذاکران و مداحان اهل بیت منتشر شده مهدی شکارچی تنظیم کننده و محمد تقی تاش به عنوان تدوین گر حضور دارند.

برای تماشای‌ نماهنگ «منتصرون» با صدای محمد حسین‌ حدادیان اینجا را ببینید.