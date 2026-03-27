استاندار کرمانشاه از واحد تولیدی محصولات قندی در صحنه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه و در ادامه برنامه‌های نظارتی خود بر واحدهای تولیدی استان، امروز با حضور در شهرستان صحنه از واحد تولیدی و صادرکننده محصولات قندی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت تولید، صادرات و برنامه توسعه این مجموعه قرار گرفت.

براساس گزارش ارائه‌شده از سوی مدیران واحد، تاکنون نزدیک به ۷ میلیارد تومان در این مجموعه سرمایه‌گذاری شده و برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است. همچنین با اجرای فاز توسعه، میزان سرمایه‌گذاری به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته و ظرفیت تولید سالانه نیز به یک‌هزار تن خواهد رسید که به دنبال آن فرصت‌های شغلی مستقیم به حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر افزایش می‌یابد.

استاندار کرمانشاه در ادامه این بازدید با اشاره به موفقیت این واحد در بازارهای فرامرزی اظهار داشت: این واحد تولیدی با ظرفیت فعلی ۶۵۰ تن در سال، علاوه بر داشتن نمایندگی در تمامی استان‌ها، توانسته در حوزه صادرات مستقیم به کشور ازبکستان نیز حضور پیدا کند که این موضوع بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد بالای محصولات تولیدی استان است.

وی پس از شنیدن درخواست‌های مدیران مجموعه مبنی بر لزوم حمایت‌های بانکی، دستور ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع صادر کرد و افزود: پرونده این واحد برای دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده و با توجه به ضرورت تقویت ظرفیت تولید و صادرات، مقرر شده روند اداری و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

حبیبی با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار یکی از محورهای اصلی تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است، گفت: حمایت از واحدهای تولیدی فعال و صادرات‌گرا از اولویت‌های مدیریت استان در سال جدید خواهد بود.