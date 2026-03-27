بازدید استاندار کرمانشاه از کارخانه رب در شهرستان صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه صبح جمعه و در سومین سفر شهرستانی خود در سال جدید، عازم شهرستان صحنه در شرق استان شد و برنامه‌های میدانی این سفر را آغاز کرد.

وی این بازدید را در راستای پیگیری تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و ارزیابی میدانی روند تولید و عرضه کالاهای پرمصرف در شرایط جنگی عنوان کرد و همراه با فرماندار صحنه و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از کارخانه رب بازدید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه این واحد تولیدی اظهار داشت: کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است و تکمیل زنجیره تولید از طریق توسعه صنایع فرآوری از اولویت‌های اصلی استان محسوب می‌شود. این کارخانه با اجرای طرح کشت قراردادی و ارتباط مستقیم با کشاورزان، ظرفیت‌های بزرگی را فعال کرده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گوجه‌فرنگی در استان بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است، افزود: وجود چنین واحدهایی برای فرآوری این حجم از محصول ضروری است و نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت محصولات ایفا می‌کند.

حبیبی با تقدیر از ماهیت بومی این واحد تولیدی تصریح کرد: این مجموعه نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی است، چرا که از مواد اولیه تا نیروی انسانی، کاملاً بومی استان بوده و علاوه بر تأمین نیاز داخل، محصولات خود را به سه کشور صادر می‌کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط اخیر کشور، بر نقش تولیدکنندگان در پایداری تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: فعالان عرصه تولید در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و تلاش آنان به‌ویژه در ایام بحرانی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشته است.

وی نامگذاری سال جدید به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را نقشه راهی برای مدیریت کشور دانست و افزود: همراهی مردم، تلاش مدیران و فعالیت بی‌وقفه واحدهای تولیدی موجب ثبات امروز در بازار و وفور کالا شده است.