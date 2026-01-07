به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه برنامه «چهارشنبههای اقتصادی» عصر چهارشنبه با حضور در شرکت صنایع الکتریک زاگرس توان، از بخشهای مختلف این واحد صنعتی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت اجرایی طرح، ظرفیتهای تولید و چالشهای پیشروی آن قرار گرفت.
در این بازدید، مهمترین موانع پروژه بهویژه در حوزه تأمین سرمایه ثابت مورد بررسی قرار گرفت. این واحد صنعتی پیشتر در سال ۱۴۰۲ و در قالب تسهیلات سفر ریاستجمهوری شهید، برای دریافت ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات با عاملیت بانک صادرات معرفی شده بود. با این حال، افزایش هزینهها، تورم و ضرورت تکمیل طرح، نیاز به منابع مالی جدید را اجتنابناپذیر کرده است.
بر همین اساس، شرکت صنایع الکتریک زاگرس توان درخواست دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی را ارائه داده و این موضوع در تاریخ هفتم مردادماه ۱۴۰۴ بار دیگر به بانک صادرات ارجاع شده است تا روند تأمین مالی طرح تداوم یابد.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت استان از بخش تولید اظهار کرد: با تمام ظرفیت و توان، پشتیبان تولیدکنندگان هستیم و تأمین مالی واحدهای صنعتی بهصورت مستمر و بدون وقفه دنبال میشود. غیرت و ایستادگی فعالان تولید در شرایط دشوار اقتصادی، شایسته حمایت ویژه نظام بانکی است.
وی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت واحدهای صنعتی افزود: با تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین بهموقع مواد اولیه، نباید اجازه دهیم چرخ تولید و اشتغال حتی برای لحظهای از حرکت بایستد.
حبیبی با اشاره به نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دستور داد موضوع تأمین مالی این واحد صنعتی با جدیت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی و بانک عامل پیگیری شود تا موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از تلاش و انگیزه بخش خصوصی گفت: زمانی که پویایی، فعالیت و تعهد را در یک مجموعه تولیدی میبینیم، باید به غیرت و همت تولیدکنندگان در این شرایط دشوار درود فرستاد.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که تولیدکنندگان، آخرین کسانی هستند که از منافع چنین پروژههایی بهرهمند میشوند؛ پیش از همه مردم، کارگران و مصرفکنندگان منتفع میشوند، با این حال شما با علاقه و مسئولیتپذیری در مسیر تولید ایستادهاید که این موضوع جای قدردانی جدی دارد.
حبیبی حضور در این واحد صنعتی را وظیفهای برای قدردانی از زحمات تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: به این تلاشها برای راهاندازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال افتخار میکنیم و معتقدیم مدیران باید از نزدیک ببینند بخش خصوصی چه اقدامات بزرگی در حال انجام است.
استاندار کرمانشاه با ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژهها گفت: امیدواریم در آینده شاهد اجرای طرحهای بزرگتر و اثرگذارتر در استان باشیم. در حوزه تأمین مواد اولیه و مسائل مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیریهای مناسبی در جریان سفر مسئولان وزارتخانه، جلسات مجلس شورای اسلامی و نشستهای تخصصی انجام شده و قولهای خوبی برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی استان خارج از نوبت داده شده است.
وی تأکید کرد: اگر در این مسیر نیاز به پیگیری مجدد در سطح ملی، چه از طریق وزارت صمت و چه بانک مرکزی باشد، این موضوع بدون تردید دنبال خواهد شد تا وقفهای در روند کار ایجاد نشود.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تسهیلات بانکی اظهار کرد: سرمایهگذارانی که از اهلیت، سابقه و انگیزه برخوردارند و بخش عمده سرمایهگذاری را از منابع داخلی تأمین کردهاند، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و انتظار میرود سیستم بانکی با اطمینان و سرعت بیشتری پای کار بیاید.
وی افزود: تسریع در پرداخت تسهیلات به معنای افزایش سریعتر تولید، اشتغال پایدارتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای کشور است و در صورت لزوم، موضوع پرداختها را شخصاً از طریق مدیران ارشد بانکی پیگیری خواهم کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت صنایع الکتریک زاگرس توان خاطرنشان کرد: اینگونه واحدهای تولیدی، زینتبخش شهرکهای صنعتی استان هستند و نقش تعیینکنندهای در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند.
