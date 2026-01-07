استاندار کرمانشاه: موانع سه پروژه مهم صنعتی استان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جمع‌بندی برنامه بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی استان در عصر چهارشنبه اظهار کرد: امروز از سه واحد مهم تولیدی و صنعتی استان بازدید شد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌ها و مسائل آن‌ها قرار گرفتیم.

وی نخستین بازدید را مربوط به شرکت صنایع الکترونیک زاگرس توان دانست و افزود: این واحد از تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری استفاده کرده و خوشبختانه روند اجرا و تولید آن رضایت‌بخش است. محصولات این شرکت مورد نیاز کشور است و اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده و امیدواریم تا پایان سال بخشی از پروژه به بهره‌برداری برسد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به دومین پروژه اشاره کرد و گفت: طرح بعدی یک پروژه زیست‌محیطی با عنوان TDF است که برای نخستین بار در استان اجرا شده و لاستیک‌های مستعمل را به گرانول تبدیل می‌کند.

حبیبی اضافه کرد: این محصول در حوزه‌هایی مانند چمن مصنوعی، کف‌پوش‌های لاستیکی، کشاورزی و همچنین تولید مازوت و انرژی حرارتی کارخانه‌های سیمان کاربرد دارد و به‌طور هم‌زمان به تولید، اشتغال، محیط زیست و تأمین نیاز داخلی کشور کمک می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت عملی از این واحدها تصریح کرد: تأمین تسهیلات، واگذاری زمین و انبار و همکاری کامل دستگاه‌ها ضروری است تا این پروژه‌ها بدون تأخیر به بهره‌برداری برسند. ارزش حرارتی لاستیک‌های مستعمل نیز بالا بوده و باید به‌عنوان منبع انرژی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به بازدید از واحد کاغذ غرب اشاره کرد و گفت: این واحد بیش از دو دهه بلاتکلیف بود و به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده بود که در سفر ریاست‌جمهوری، تعیین تکلیف آن مصوب شد.

حبیبی افزود: با ورود بخش خصوصی اهلیت‌دار، سرمایه‌گذاری در این پروژه آغاز شده و امروز نیز در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسائل آن به‌صورت میدانی بررسی شد تا با همراهی دستگاه‌ها و بانک‌ها، زمینه بهره‌برداری سریع فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت استان حمایت از تولید، تقویت اشتغال و صیانت از محیط زیست است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند برای تحقق این اهداف همکاری کامل داشته باشند.