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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

ماموستا مرادی: حج نماد کامل توحید و بزرگ‌ترین کنگره امت اسلامی است

ماموستا مرادی: حج نماد کامل توحید و بزرگ‌ترین کنگره امت اسلامی است

سنندج- امام جمعه دیواندره با اشاره به آغاز میقات زمانی حج، این فریضه الهی را جلوه‌ای جامع از عبادت، وحدت و توحید دانست و گفت: حج، نمایش بندگی خالصانه و همبستگی مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، با اشاره به آغاز میقات زمانی حج در ماه شوال، اظهار کرد: حج یکی از مهم‌ترین فرائض الهی و از ارکان اساسی دین اسلام است که ابعاد مختلف عبادی، اجتماعی و اعتقادی را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه حج عبادتی جمعی و مانور بزرگ موحدان است، افزود: این فریضه الهی جلوه‌ای از عشق، تعبد و بندگی در برابر پروردگار متعال بوده و یادآور مجاهدت‌ها و خدمات پیامبرانی چون حضرت ابراهیم (ع)، اسماعیل (ع) و پیامبر اسلام (ص) است.

حج؛ جلوه‌ای از وحدت و ارتباط جهان اسلام

امام جمعه دیواندره ادامه داد: حج بزرگ‌ترین اجتماع مسلمانان جهان است که در آن، ارتباطات، تبادل اطلاعات و همگرایی امت اسلامی شکل می‌گیرد و نمادی از وحدت و انسجام مسلمانان به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی با اشاره به ویژگی‌های سوره حج در قرآن کریم، تصریح کرد: این سوره که دارای ۷۸ آیه و نازل‌شده در مدینه است، به ابعاد مختلف حج از جمله تاریخچه کعبه و آثار سیاسی و اجتماعی این فریضه می‌پردازد.

کعبه؛ نماد توحید و طهارت معنوی

وی با استناد به آیات قرآن، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در خطاب به حضرت ابراهیم (ع)، بر پاکیزگی خانه کعبه برای طواف‌کنندگان، نمازگزاران و عبادت‌کنندگان تأکید کرده که نشان‌دهنده اهمیت طهارت ظاهری و باطنی در عبادت است.

امام جمعه دیواندره افزود: از مهم‌ترین پیام‌های این آیات، ضرورت دوری از شرک، اهمیت خدمت به اماکن مقدس و توجه به جایگاه والای عبادت و بندگی در پیشگاه الهی است.

حج؛ نمونه‌ای کامل از تمامیت اسلام

ماموستا مرادی با اشاره به ابعاد گسترده حج گفت: این فریضه الهی دارای زوایای گوناگونی است که در کمتر عبادتی به صورت یکجا جمع شده و در حقیقت، نمونه‌ای کوچک از کلیت اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: حج نه تنها یک عبادت فردی، بلکه نمایش تمکین مسلمانان در برابر خداوند و نمادی از همبستگی و اتحاد امت اسلامی است.

امام جمعه دیواندره با تاکید بر ابعاد معنوی این فریضه بیان کرد: مهم‌ترین فلسفه حج، رسیدن به حقیقت توحید و یکتاپرستی است و انسان باید پیش از ورود به این مسیر، دل خود را از تعلقات دنیوی پاک کند.

وی ادامه داد: حج، سفری است از خود به سوی خدا؛ حرکتی برای رهایی از غیر خدا و رسیدن به اخلاص واقعی در بندگی.

حج؛ واجبی برای مستطیعان

ماموستا مرادی با بیان اینکه حج از ارکان پنج‌گانه اسلام است، گفت: هر مسلمانی که استطاعت مالی و جسمی داشته باشد، موظف است یک بار در عمر خود این فریضه الهی را به جا آورد.

وی خاطرنشان کرد: این عبادت در عین جمعی بودن، نیازمند نیت خالص و توجه کامل به خداوند است و همه اعمال آن باید با قصد قربت انجام شود.

امام جمعه دیواندره در ادامه به خدمات ارائه‌شده به زائران اشاره کرد و گفت: امروزه به برکت نظام اسلامی، مجموعه‌ای از خادمان فرهنگی، اجرایی و کادر پزشکی در کنار زائران حضور دارند و خدمت‌رسانی به حجاج را بر عهده دارند.

ظاهر و باطن حج؛ تأکید بر خودسازی حقیقی

ماموستا مرادی با اشاره به ابعاد ظاهری و باطنی حج تصریح کرد: مناسک حج تنها به اعمال ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه دارای اسرار و معانی عمیقی است که انسان را به سوی خودسازی و تقرب الهی سوق می‌دهد.

وی با نقل روایتی از امام سجاد (ع) درباره حقیقت اعمال حج، گفت: توجه به باطن اعمال و دوری از ریا، نفاق و گناه، از مهم‌ترین شروط قبولی این عبادت بزرگ است.

کد مطلب 6784744

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