به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، با اشاره به آغاز میقات زمانی حج در ماه شوال، اظهار کرد: حج یکی از مهم‌ترین فرائض الهی و از ارکان اساسی دین اسلام است که ابعاد مختلف عبادی، اجتماعی و اعتقادی را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه حج عبادتی جمعی و مانور بزرگ موحدان است، افزود: این فریضه الهی جلوه‌ای از عشق، تعبد و بندگی در برابر پروردگار متعال بوده و یادآور مجاهدت‌ها و خدمات پیامبرانی چون حضرت ابراهیم (ع)، اسماعیل (ع) و پیامبر اسلام (ص) است.

حج؛ جلوه‌ای از وحدت و ارتباط جهان اسلام

امام جمعه دیواندره ادامه داد: حج بزرگ‌ترین اجتماع مسلمانان جهان است که در آن، ارتباطات، تبادل اطلاعات و همگرایی امت اسلامی شکل می‌گیرد و نمادی از وحدت و انسجام مسلمانان به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی با اشاره به ویژگی‌های سوره حج در قرآن کریم، تصریح کرد: این سوره که دارای ۷۸ آیه و نازل‌شده در مدینه است، به ابعاد مختلف حج از جمله تاریخچه کعبه و آثار سیاسی و اجتماعی این فریضه می‌پردازد.

کعبه؛ نماد توحید و طهارت معنوی

وی با استناد به آیات قرآن، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در خطاب به حضرت ابراهیم (ع)، بر پاکیزگی خانه کعبه برای طواف‌کنندگان، نمازگزاران و عبادت‌کنندگان تأکید کرده که نشان‌دهنده اهمیت طهارت ظاهری و باطنی در عبادت است.

امام جمعه دیواندره افزود: از مهم‌ترین پیام‌های این آیات، ضرورت دوری از شرک، اهمیت خدمت به اماکن مقدس و توجه به جایگاه والای عبادت و بندگی در پیشگاه الهی است.

حج؛ نمونه‌ای کامل از تمامیت اسلام

ماموستا مرادی با اشاره به ابعاد گسترده حج گفت: این فریضه الهی دارای زوایای گوناگونی است که در کمتر عبادتی به صورت یکجا جمع شده و در حقیقت، نمونه‌ای کوچک از کلیت اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: حج نه تنها یک عبادت فردی، بلکه نمایش تمکین مسلمانان در برابر خداوند و نمادی از همبستگی و اتحاد امت اسلامی است.

امام جمعه دیواندره با تاکید بر ابعاد معنوی این فریضه بیان کرد: مهم‌ترین فلسفه حج، رسیدن به حقیقت توحید و یکتاپرستی است و انسان باید پیش از ورود به این مسیر، دل خود را از تعلقات دنیوی پاک کند.

وی ادامه داد: حج، سفری است از خود به سوی خدا؛ حرکتی برای رهایی از غیر خدا و رسیدن به اخلاص واقعی در بندگی.

حج؛ واجبی برای مستطیعان

ماموستا مرادی با بیان اینکه حج از ارکان پنج‌گانه اسلام است، گفت: هر مسلمانی که استطاعت مالی و جسمی داشته باشد، موظف است یک بار در عمر خود این فریضه الهی را به جا آورد.

وی خاطرنشان کرد: این عبادت در عین جمعی بودن، نیازمند نیت خالص و توجه کامل به خداوند است و همه اعمال آن باید با قصد قربت انجام شود.

امام جمعه دیواندره در ادامه به خدمات ارائه‌شده به زائران اشاره کرد و گفت: امروزه به برکت نظام اسلامی، مجموعه‌ای از خادمان فرهنگی، اجرایی و کادر پزشکی در کنار زائران حضور دارند و خدمت‌رسانی به حجاج را بر عهده دارند.

ظاهر و باطن حج؛ تأکید بر خودسازی حقیقی

ماموستا مرادی با اشاره به ابعاد ظاهری و باطنی حج تصریح کرد: مناسک حج تنها به اعمال ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه دارای اسرار و معانی عمیقی است که انسان را به سوی خودسازی و تقرب الهی سوق می‌دهد.

وی با نقل روایتی از امام سجاد (ع) درباره حقیقت اعمال حج، گفت: توجه به باطن اعمال و دوری از ریا، نفاق و گناه، از مهم‌ترین شروط قبولی این عبادت بزرگ است.