امام جمعه دیواندره: عید فطر بازگشت به فطرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته دیواندره در مسجد جامع این شهر، پس از حمد و ثنای الهی و توصیه به تقوا، فرا رسیدن عید سعید فطر را به نمازگزاران تبریک گفت و اظهار کرد: این عید بزرگ، جشن بندگی و تجلیل از روزهداران ماه ضیافت الهی است.
وی با اشاره به فلسفه عید فطر افزود: این روز، زمان بازگشت انسان به فطرت پاک الهی و رهایی از آلودگیهای روحی است که در پرتو یک ماه عبادت و خودسازی حاصل میشود.
امام جمعه دیواندره با استناد به روایات اسلامی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) عید فطر و عید قربان را بهعنوان دو عید بزرگ مسلمانان معرفی کردهاند که جایگزین آیینهای نادرست پیشین شدهاند.
وی ادامه داد: تکبیر گفتن در روز عید فطر و روزهای پس از آن از سنتهای مؤکد است و مسلمانان باید با احیای این سنتها، شعائر اسلامی را زنده نگه دارند.
ماموستا مرادی همچنین حضور در نماز عید فطر را از جلوههای مهم وحدت اسلامی دانست و گفت: این اجتماع بزرگ، نماد همبستگی مسلمانان و تجلی بندگی جمعی در برابر خداوند متعال است.
عید فطر؛ جلوهای از وحدت و همبستگی
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی عبادات در اسلام افزود: هرچند برخی واجبات مانند روزه و حج جنبه فردی دارند، اما در نهایت به شکلگیری اجتماعات بزرگ دینی منجر میشوند که اوج آن در عید فطر و عید قربان نمایان میشود.
امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: اسلام با تشریع نماز جمعه و اعیاد، بستر تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان را فراهم کرده است.
ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به دشمنی جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، بر لزوم بصیرت و هوشیاری مسلمانان تأکید کرد و گفت: شناخت ماهیت دشمنان و ایستادگی در برابر توطئههای آنان، از وظایف مهم امت اسلامی است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه هستیم تا نقشههای دشمنان خنثی شود.
دعا برای عزت اسلام و رفع مشکلات مردم
امام جمعه دیواندره در پایان با دعا برای عزت و اقتدار جهان اسلام، از خداوند متعال خواست تا مشکلات مردم برطرف شده، بیماران شفا یابند و امنیت و رفاه در جامعه گسترش یابد.
گفتنی است، در نماز جمعه این هفته دیواندره، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و از بیانات امام جمعه استقبال کردند.
