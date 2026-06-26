امام جمعه روانسر: ماه محرم فرصتی برای تقرب الهی و اصلاح نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته روانسر با اشاره به جایگاه ماه محرم در قرآن و سنت اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم نظام ماه‌های سال را بر اساس حکمت الهی بیان کرده و ماه محرم در زمره ماه‌های حرام قرار دارد که در آن حرمت گناه و اهمیت عبادت بیش از سایر ایام مورد تأکید است.

وی افزود: در روایات پیامبر اکرم (ص) نیز فضیلت ویژه‌ای برای ماه محرم بیان شده و این ماه به عنوان «شهرالله» معرفی شده است که نشان‌دهنده عظمت و شرافت آن در میان ماه‌های سال است و مسلمانان باید از فرصت معنوی این ایام برای تقویت ایمان و انجام اعمال صالح بهره ببرند.

امام جمعه روانسر ادامه داد: یکی از روزهای مهم این ماه، روز عاشورا است که در آن خداوند متعال حضرت موسی (ع) و بنی‌اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد و این روز در تاریخ انبیا به عنوان روز نجات و رحمت الهی شناخته می‌شود و روزه آن نیز موجب آمرزش گناهان سال گذشته معرفی شده است.

ماموستا محمودی با تأکید بر اینکه ماه محرم فرصتی برای بازگشت به خداوند، توبه و دوری از گناه است، تصریح کرد: این ماه تنها زمان عبادت فردی نیست، بلکه زمینه‌ای برای تقویت تقوا، اصلاح رفتار اجتماعی و پرهیز از اختلاف در میان مسلمانان محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه کربلا گفت: حادثه شهادت حضرت حسین بن علی (رض) و یاران باوفای ایشان در سال ۶۱ هجری یکی از دردناک‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام است که دل هر مسلمان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌کند.

امام جمعه روانسر افزود: محبت اهل بیت پیامبر اکرم (ص) از اصول مسلم اعتقادی اهل سنت و جماعت است و مسلمانان باید ضمن احترام و ارادت به اهل بیت، از هرگونه افراط و رفتارهای تفرقه‌انگیز پرهیز کنند و وحدت امت اسلامی را حفظ نمایند.

وی تأکید کرد: واقعه کربلا درس‌های بزرگی همچون صبر، استقامت، پایبندی به حق و ایستادگی در برابر ظلم برای امت اسلامی به همراه دارد.

ماموستا محمودی همچنین با اشاره به مناسبت هفتم تیر و روز قوه قضاییه، از خدمات دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت و مقابله با فساد قدردانی کرد.

وی در ادامه با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی از کشاورزان خواست از آتش زدن بقایای مزارع خودداری کنند و گفت: این اقدام علاوه بر آسیب به خاک و کاهش حاصلخیزی، می‌تواند موجب آتش‌سوزی‌های گسترده و خسارت به مزارع و منابع طبیعی شود.

امام جمعه روانسر در پایان با اشاره به افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع و پوشش گیاهی در فصل گرما، بر ضرورت همکاری شهروندان، دامداران و مسافران در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و از مشارکت خیرین و نمازگزاران در امور مسجد قدردانی نمود.