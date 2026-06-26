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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

امام جمعه روانسر: ماه محرم فرصتی برای تقرب الهی و اصلاح نفس است

امام جمعه روانسر: ماه محرم فرصتی برای تقرب الهی و اصلاح نفس است

کرمانشاه - امام جمعه روانسر با اشاره به آغاز ماه محرم، این ماه را ماه عبادت، تقرب الهی و یادآور حوادث بزرگ تاریخ اسلام دانست و بر لزوم بهره‌گیری معنوی از آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته روانسر با اشاره به جایگاه ماه محرم در قرآن و سنت اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم نظام ماه‌های سال را بر اساس حکمت الهی بیان کرده و ماه محرم در زمره ماه‌های حرام قرار دارد که در آن حرمت گناه و اهمیت عبادت بیش از سایر ایام مورد تأکید است.

وی افزود: در روایات پیامبر اکرم (ص) نیز فضیلت ویژه‌ای برای ماه محرم بیان شده و این ماه به عنوان «شهرالله» معرفی شده است که نشان‌دهنده عظمت و شرافت آن در میان ماه‌های سال است و مسلمانان باید از فرصت معنوی این ایام برای تقویت ایمان و انجام اعمال صالح بهره ببرند.

امام جمعه روانسر ادامه داد: یکی از روزهای مهم این ماه، روز عاشورا است که در آن خداوند متعال حضرت موسی (ع) و بنی‌اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد و این روز در تاریخ انبیا به عنوان روز نجات و رحمت الهی شناخته می‌شود و روزه آن نیز موجب آمرزش گناهان سال گذشته معرفی شده است.

ماموستا محمودی با تأکید بر اینکه ماه محرم فرصتی برای بازگشت به خداوند، توبه و دوری از گناه است، تصریح کرد: این ماه تنها زمان عبادت فردی نیست، بلکه زمینه‌ای برای تقویت تقوا، اصلاح رفتار اجتماعی و پرهیز از اختلاف در میان مسلمانان محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه کربلا گفت: حادثه شهادت حضرت حسین بن علی (رض) و یاران باوفای ایشان در سال ۶۱ هجری یکی از دردناک‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام است که دل هر مسلمان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌کند.

امام جمعه روانسر افزود: محبت اهل بیت پیامبر اکرم (ص) از اصول مسلم اعتقادی اهل سنت و جماعت است و مسلمانان باید ضمن احترام و ارادت به اهل بیت، از هرگونه افراط و رفتارهای تفرقه‌انگیز پرهیز کنند و وحدت امت اسلامی را حفظ نمایند.

وی تأکید کرد: واقعه کربلا درس‌های بزرگی همچون صبر، استقامت، پایبندی به حق و ایستادگی در برابر ظلم برای امت اسلامی به همراه دارد.

ماموستا محمودی همچنین با اشاره به مناسبت هفتم تیر و روز قوه قضاییه، از خدمات دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت و مقابله با فساد قدردانی کرد.

وی در ادامه با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی از کشاورزان خواست از آتش زدن بقایای مزارع خودداری کنند و گفت: این اقدام علاوه بر آسیب به خاک و کاهش حاصلخیزی، می‌تواند موجب آتش‌سوزی‌های گسترده و خسارت به مزارع و منابع طبیعی شود.

امام جمعه روانسر در پایان با اشاره به افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع و پوشش گیاهی در فصل گرما، بر ضرورت همکاری شهروندان، دامداران و مسافران در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و از مشارکت خیرین و نمازگزاران در امور مسجد قدردانی نمود.

کد مطلب 6871310

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