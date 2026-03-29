به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد مهدی عسگرپور رئیس هیئت‌رئیسه، همایون اسعدیان مدیرعامل، علیرضا حسینی دبیر هیئت‌رئیسه و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما عصر روز گذشته ۸ فروردین به عیادت واروژ کریم مسیحی کارگردان پیشکسوت سینما رفتند.

در این دیدار واروژ کریم مسیحی با تشکر از احوالپرسی و حضور مدیران خانه سینما گفت: پیش از آغاز سال‌نو به دلیل بیماری و با تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شده بودم و به تازگی بعد از پایان دوران نقاهت عمل جراحی مرخص شدم.

وی در این دیدار بر اهمیت فعالیت سینما و حضور پر رنگ سینماگران در این روزها تاکید کرد و افزود: خوشبختانه سینمای ایران رو به رشد است و شاهد حضور جوانان با استعداد و خلاقی هستیم که آثار قابل قبولی تولید کرده اند و باید به آنها از سوی نهادهای صنفی و دستگاه های دولتی توجه بیشتری شود.

کریم مسیحی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی از سینماگران در ماه های اخیر بوجود آمده بود، گفت: من در جریان پیگیری های مشکلات حقوقی و قضایی هنرمندان سینما توسط مدیران خانه سینما هستم و به سهم خودم از این تلاش‌ها تشکر می‌کنم.

عسگرپور سینما نیز با اشاره به آثاری که واروژ کریم مسیحی در سینمای ایران ساخته است، بیان کرد: شما نقش پر رنگی در معرفی سینمای ایران دارید و هر کدام از آثارتان نشان دهنده اهمیت تفکر و توجه به فیلمنامه پیش از روشن کردن دوربین است.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز اظهار کرد: همانطور که بارها گفته‌ام یکی از وظایف اصلی خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی، احوالپرسی و پیگیری روند درمانی هنرمندان است و ما نیز به اندازه توان خود در این زمینه تلاش می‌کنیم.

علیرضا حسینی نیز با تایید سخنان واروژ کریم مسیحی درباره حضور پر رنگ سینماگران گفت: خوشبختانه فیلمسازان همچنان در رویدادهای مهم کشور حضور دارند و این روزها شاهد هستیم که گروهی از مستندسازان با ساخت آثار مستند، وقایع این روزها را ثبت می‌کنند.