به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، بیست و هشتمین برنامه «هم‌پیشه» عصر روز شنبه ۲۳ خرداد در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد و اعضای انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان و طراحان تبلیغات سینمای ایران ضمن دورهمی و تجدید دیدار پس از مدت‌ها، نکاتی را هم درباره مسائل صنفی مطرح کردند.

تجلیل از نصرت کریمی، ذبیح‌الله صمدی و ژرژ هاشم‌زاده و یادبود زنده‌یاد محمد موفق از برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردانان پیشکسوت سینمای ایران، مهم‌ترین بخش تازه‌ترین برنامه «هم‌پیشه» بود.

بخشی از بیست و هشتمین «هم‌پیشه» که با گردانندگی علی جناب عضو هیئت مدیره انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردانان برگزار شد، به سخنرانی غلامرضا محمودی، متخصص روانشناسی بین رشته‌ای (صنعتی-سازمانی) اختصاص داشت.

مریم پیرکاری مدیرعامل موسسه تصویر شهر، علیرضا نجف‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان، میثم میرزائی رئیس انجمن تبلیغات سینمای ایران، غلامرضا محمودی، سید احمد قمصری مدیر رویداد «هم‌پیشه»، نصرت کریمی، ذبیح الله صمدی، ژرژ هاشم‌زاده، مسعود میمی، مریم موفق، علی جناب، مسعودرضا عجمی، فرامرز روشنایی، بیتا موسوی، سیروس سلیمی، حجت ذیجودی، نیلوفر محمودی، ایما استمراری، المیرا شرافتیان، سجاد دین‌پرست، بیژن حجازی، حسین فلاح، حسام‌الدین نورائی، سعید جلیلی، توماج نورائی، حسین فلاح، علیرضا سلمان نصر و ... از جمله افراد حاضر در برنامه اخیر «هم‌پیشه» بودند.

«هم‌پیشه» با شعار «دورهمی‌های سینمای دوست داشتنی ایران» برنامه‌ای است که موسسه تصویر شهر از تیر سال ۱۴۰۱ با هدف تکریم پیشکسوتان و فعالان حرفه‌ای سینما و کشف و حمایت از استعدادهای جوان برگزار می‌کند.