۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

پیام تسلیت عسگرپور برای شهادت علی لاریجانی

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن پیام وی بدین شرح است:

«به نام خدا

فقدان فرهیخته گرانقدر شهید دکتر علی لاریجانی که سال‌ها در حوزه فرهنگ و هنر نقش کلیدی و ارزشمند داشتند بسیار تاسف بار است.

داشتن آرمان و اصول مشخص، روحیه خستگی ناپذیر وتعامل گرا، مداومت و تسلط بسیار زیاد ایشان نسبت به مسئولیت‌هایی که به عهده داشتند جزو وجوه برجسته حیات گرانقدرشان بود.

شهادت در این ماه مبارک رمضان گوارای وجودشان باد.»

