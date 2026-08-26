به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بهمن اردلان رئیس انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران خانه سینما با اشاره به ضرورت حمایت خانه سینما از اعضای اصناف مختلف، گفت: ما در سینما علاوه بر اینکه عضو صنف خودمان هستیم، عضو خانه سینما نیز محسوب میشویم. خانه سینما در چارچوب اساسنامه خود میتواند در ارتباط با روند جاری در سازمانها، ارگانها و نهادهای مختلف از اعضای خود حمایت کند و با توجه به امکاناتی که برای آن در نظر گرفته شده از جمله حضور حقوقدان، مشاور حقوقی و وکیل میتواند در مواقع لازم وارد عمل شود یا حتی با انتشار بیانیه و اعلام عمومی نسبت به اتفاقات مختلف واکنش نشان دهد.
وی با بیان اینکه خانه سینما تاکنون هر زمان اتفاقاتی رخ داده در این زمینه فعال بوده است، ادامه داد: به نظرم تمام اعضای خانه سینما باید از چنین حمایتی برخوردار باشند؛ خانه سینما باید از حقوق قانونی اعضای خود حمایت و دفاع کند.
اردلان با اشاره به ساختار هیئتمدیره انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران، بیان کرد: هیئتمدیره ما هفت نفره است و ممکن است به صورت تصادفی ترکیبی شکل بگیرد که به عنوان مثال سه نفر صدابردار باشند، چهار نفر صداگذار و حتی فردی که هر ۲ تخصص را دارد (صداگذاری و صدابرداری) نیز در هیئتمدیره حضور داشته باشد. در شرایط فعلی نیز گاهی بعضی مسائل نیازمند آن است که سه یا چهار نفر از اعضای هیئتمدیره درباره موضوعی با یکدیگر گفتگو کنند، آن را موشکافی و برای آن راهحل پیدا کنند. بنابراین ساختار صنفی باید به شکلی باشد که بتوانند مسائل تخصصی هر ۲ حوزه را به درستی پیگیری کنند.
رئیس انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران خانه سینما درباره اهداف هیئتمدیره این انجمن نیز گفت: از ابتدای این دوره، یکی از اهدافی که به عنوان هیئتمدیره برای خودمان در نظر گرفتیم این بود که مجموعه را به ۲ صنف صدابرداران و صداگذاران سینما تبدیل کنیم و هدف دیگری که از ابتدای این دوره هیئتمدیره انجمن تعریف کردیم، برگزاری مراسمی سالانه یا به شکل دیگری ارجگذاری به برترینهای حوزه صدابرداری و صداگذاری بود. قصد داشتیم از بهترینهای هر سال در حوزه صدابرداری و صداگذاری فیلمهای سینمایی ایران تجلیل کنیم.
اردلان در ادامه بیان کرد: کسانی که به حرفه صدابرداری و صداگذاری علاقهمند هستند زمانی که تاثیرات آن را به خصوص در بخش صداگذاری میبینند، نمیتوانند این کار را رها کنند و اینکه تا چه اندازه یک فیلم با صدا تغییر میکند باعث علاقه بیشتر در آنها میشود.
وی با بیان اینکه در سینما باید حواسمان به جوانها باشد، اظهار کرد: همانطور که میدانید نیرو محرکه هر شغلی که باعث پویا بودن آن میشود، جوانترها هستند و به جرات میتوان گفت جوانها آن شغل را پایهدار میکنند و رشد میدهند و به همین دلیل حضور آنها بسیار اهمیت داشته و موثر است.
وی با بیان اینکه وقتی حجم صدا زیاد باشد، سکوت معنا پیدا میکند، گفت: من هرجا صدایی میشنوم؛ صدای پرنده، محیط، ماشین آلات، عبور وسیله نقلیه و ... اگر دستگاه ضبط صدا همراهم باشد آن را ضبط میکنم زیرا تصور میکنم این کار با خودش تعریفی میآورد و شاید در فیلمی از آن استفاده کنم.
وی با اشاره به فیلمسازانی که با آنها کار کرده است، ادامه داد: کار با احمدرضا درویش ۹ ماه در یک اثر جنگی در دود و شلوغی و تیر و تفنگ بسیار لذت بخش بود اما الان که فکر میکنم میبینم با وجود همه سختیها، خیلی زود گذشت. همچنین کار با رضا میرکریمی در گرمای سخت در فیلم «خیلی دور خیلی نزدیک» برایم بسیار جذاب بود. کار با زنده یاد پوراحمد نیز در فیلم «شب یلدا» با یک لوکیشن و یک کاراکتر، آنقدر خوب پیش رفت که از یادم نمیرود. البته باید یادآور شوم که کار با بقیه دوستان مانند مسعود کیمیایی، حاتمیکیا و ... نیز برای من بسیار لذتبخش بوده است.
اردلان در پایان درباره طراحی صدا نیز توضیح داد: طراحی صدا یکی از مسئولیتهای مدیر صداگذاری یک فیلم است که این مسئولیت میتواند قبل از شروع فیلمبرداری آغاز شود. مانند صدای فیلم، صدای بازیگرها، بیان و تمام جزئیات دیگری که میتواند در ارتباط با صدای فیلم باشد. او میتواند به کارگردان و صدابردار، نظر و مشورت بدهد و یا میتواند بعد از اینکه فیلمبرداری به اتمام رسید و فیلم تدوین شد، صدابردار هم وارد شود و با توجه به فیلمنامه و نظرات کارگردان، طراحی داشته باشد و در آن طراحی با توجه به نیازی که صدای فیلم به صداها، موسیقی و جلوههای صوتی که دارد فعالیت کند و کار صدا را پیش ببرد.
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